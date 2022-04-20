虛擬貨幣簡訊詐騙下場超慘！Whoscall示警：一週內會更多
知名的來電辨識軟體 Whoscall ，連日起觀察到上百封假冒知名虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊以及逾5個詐騙網域！詐騙集團以「帳戶凍結、更新帳戶」之名，誘使民眾在假網頁中陸續輸入虛擬貨幣帳戶資訊以及雙重驗證碼，導致帳戶內資產遭以禮品卡的形式全數盜取。Whoscall 呼籲所有虛擬貨幣投資者，多加運用簡訊辨識功能或直接向165或業者查證，切勿任意點選陌生簡訊中的可疑連結並輸入個人資料。
根據 Whoscall 觀察，目前假冒虛擬貨幣交易所的釣魚簡訊透過仿冒網頁的形式，誘使受害者輸入虛擬帳戶的帳號密碼以及驗證碼，而詐騙集團也同步紀錄資訊並實際登入受害者帳戶，讓本應成功登入轉跳的受害者仍停留在假網頁中，持續輸入第二次與第三次的驗證碼，實際上卻正在授權詐騙集團用自己的帳戶創建禮物卡後轉出帳戶，造成帳戶加密資產無一不剩。
Gogolook 軟體與 AI 數據技術研發總監李彥儒表示：「詐騙集團連日變換詐騙簡訊的文案、生成新網域，企圖增加民眾上當的機率。接下來一週內，有非常高的機率會有更多虛擬貨幣交易所遭到假冒，如同去年春節期間假冒國內銀行進行釣魚簡訊詐騙的翻版！」
面對釣魚簡訊可能帶來的巨額損失與威脅，Whoscall 智慧簡訊管家功能運用 AI 技術與結合第三方資料庫，已在第一時間辨識出最新的釣魚簡訊特徵。若用戶收到陌生簡訊帶有可疑的連結，可以先透過 Whoscall 手動檢查連結功能（Android 版本限定）確認連結安全性；此外，所有用戶也能升級 Whoscall 進階版，透過智慧簡訊管家功能自動過濾詐騙簡訊，確保自身虛擬資產安全性。