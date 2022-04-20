安心亞曬黑乾癟扮農婦　赤腳「抓蚯蚓餵雞」淚崩

公視《牛車來去》描述1943年起，台南農村的佃農、地主等各階層人們故事，昨（19日）安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣、蕭景鴻、曾子益、葛丞、鄧雨忱、游耀光等人出席台南鹽水「岸內糖廠影視基地」探班，安心亞戲裡飾演赤貧困苦的農婦「阿春」，進農村場景拍攝的第一天就打赤腳踩泥土，還問導演李岳峰：「這樣有窮嗎？」惹大夥一陣笑。
製作人李怡慧表示，女主角安心亞一上戲，「幾乎什麼苦都吃了」，在溪裡「摸蜊仔」（捕蜆）、抓蝦、洗衣服，還要抓蚯蚓、蝸牛餵食雞鴨，怕蟲的安心亞說：「一開始邊抓邊哭，覺得自己很沒用，但現在已經不怕蚯蚓了。」她一度還遇到蚯蚓鑽到土裡很深處，只好「用拔的」，還要在心中喊「阿春給我力量」，劇中還有餵豬橋段，蔡昌憲也笑說：「現在的豬不吃地瓜葉，養壞了。」
前幾天安心亞也跟劇中的牛演員有了「第一次的親密互動」，讓她直呼「好緊張」。蔡昌憲表示，如果坐路邊應該就會有人丟錢、施捨，因為安心亞到現在還沒有穿鞋的戲。蔡昌憲這次飾演安心亞的弟弟、個性機靈的「水蛙發」，教安心亞隨身攜帶手機錄音，把台語台詞重新回放幾次聆聽、記熟，讓安心亞直呼「大家真的對我好好」，演員們工作間的默契可見一斑。
而劇中楊烈、高欣欣坐擁大宅，身穿筆挺的西裝與典雅的仕女服裝、首飾，處處可見地主的氣派；楊烈還特別找老師研究昔日商號老闆服裝，「從外表到姿態都一絲不苟」，只是劇中若遇上冬天厚重衣物裝扮，在南台灣的豔陽天下拍攝，難免汗流浹背。