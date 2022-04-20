逾六千家品牌承諾正品保障　蝦皮商城狂購節搶母親節優惠

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面對逐漸壯大的用戶數，蝦皮購物資深執行總監梁日威表示：「蝦皮購物在2021年持續貫徹我們的使命，透過優化平台服務，並於今年攜手強力蝦皮商城夥伴推動『正品保障』的升級，致力提供用戶購買品牌商品的可靠途徑之外，也為消費者打造更加優質的網購體驗。隨著數位化已深入民眾的日常生活，也刺激越來越多的品牌企業加速轉型進程，這對我們既是機會也是挑戰。因此，蝦皮購物為滿足日益攀升的網購需求，積極跟進民眾嶄新的生活方式、工作及購物型態，並善盡企業責任，期望推動數位經濟的活力與共榮，為台灣產業的數位化創造更多動能與價值。」
為此，蝦皮購物聯手蝦皮商城超過六千家品牌店家簽署正品切結書，宣告升級「正品保障」的承諾。期望透過「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」、「正品保障」三大商城保障，為用戶建立安心信賴的網購環境。
為了慶祝蝦皮商城「正品保障」升級，以及即將到來的母親節，即日起開跑的「4.25商城狂購節」除了用戶最愛「商城299元免運」、「商城85折券」，更強打「精選品牌買1送1」，將於4/25當日一口氣獻上6重優惠，集結3C家電、美妝護膚、按摩保養等多款媽媽必備實用好禮！搶先揭曉母親節早鳥購物攻略，現在下單提早準備！4/25當天0點祭出，LANCOME超未來肌因賦活露100ML兩罐只要2,888元的驚人優惠，中午12點Kiehl's金盞花化妝水只要1,449元就可將2罐500ml的化妝水輕鬆帶回家，把握機會一口氣網羅兩大頂級保養品牌呵護媽媽的肌膚！除此之外，18點拼手速只要8,888元就能將PHILIPS舒眠抗敏空氣清淨機1+1帶回家，晚間20點還有媽媽必備的tokuyoA咖美腿機Pro暖心價不到1萬元。最後22點再推10,999元就能擁有2台Roborock H7 石頭旗艦無線吸塵器讓家中清潔溜溜！
除豐富多樣的母親節豪禮外，即日起至4/25天天登入開4.25 Apple 寶箱抽Airpods Pro，4/25當天加碼抽Apple iPhone 13、 Macbook air價值萬元大獎帶回家，下單滿額再抽Dyson吸塵器、吹風機、SK-II青春露230ML等，總價值破萬元的母親節專櫃豪禮，蝦皮購物 「4.25商城狂購節」為你的母親節創造更多購物驚喜，就要討媽咪歡心！
蝦皮購物「4.25商城狂購節」6重優惠，跟你一起寵愛母親
優惠一：每人3張蝦皮商城299元起免運券，早鳥領取再拿購物金！
優惠二：蝦皮商城85折券與92折券，最高現省5,000元
優惠三：即日起至4/25，天天6時段祭出「精選品牌買1送1」
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