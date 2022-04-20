華視重大誤報兩岸開戰　江啟臣：連邱國正都很訝異

針對華視新聞台今（20）日上午發生嚴重誤報事件，播出共軍襲台相關新聞跑馬，立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣指出，第一時間國防部長邱國正聞訊感到訝異，顯見國軍也未掌握，身為公廣集團的華視播假新聞，若造成人民恐慌、股市崩盤，豈容一句作業疏失卸責了事。
江啟臣表示，華視新聞今早跑馬燈字幕出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」、「新北市府呼籲民眾勿驚慌，將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」等字幕，身為公廣集團的華視，竟出現比「假消息」還嚴重的「假新聞」，離譜至極，若造成人民恐慌、股市崩盤，豈容一句作業疏失卸責了事。
江啟臣說，華視屬公廣集團，戰爭爆發也將成為國家發布訊息的重要媒體，承平時期就漫不經心，戰時恐怕就全軍覆沒。如此重大的嚴重疏失，華視還能是新聞台嗎？NCC、文化部可以視而不見，毫無處置？難道面對假新聞也要人民「自主應變」？
另外，江啟臣批評，戰爭爆發是何等嚴重之事，看到報導第一時間他正和國防部長邱國正在委員會審查預算，邱國正聞訊也感到訝異，顯見國軍也未掌握，當場要求國防部對於嚴重影響民心的錯假新聞必須掌握並即時對外澄清，絕不能容許錯假新聞造成國人恐慌。