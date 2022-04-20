2022選台北市長 林佳龍明確表態：只有首都我有在準備
民進黨台北市長選舉布局受到關注。前交通部長林佳龍今（20）日接受網路節目《齊有此理》專訪時首度坦承，自己已經當過直轄市長，沒有一定要回鍋，那就六都來講，「只有台北市我有在準備，但不是非我不可」，首都需要一個好市長，如果有比自己更適合的民進黨人選，也可以去幫忙他。
林佳龍表示，北北桃是首都圈，都會互相影響，未來評估會是北北桃連動，想當然爾，要選北北桃要有一定條件，但衛福部長陳時中與自己都還沒聚焦到哪個地方，目前還沒討論到台北市是誰，而外界當然都會討論名單，但沒有討論到誰選哪裡。
林佳龍說，自己是台北市的一個選項，但沒有說一定要選，自己已經做過直轄市長，不一定要回鍋，但如果說作為選項，台北市是首都，且現在遇到的挑戰是很大的，都沒有去選，對他來講也是很自然的一個發展。
林佳龍表示，徵召一定會整體去考量，他不是為了自己下一步一定要做甚麼，而是比較有團隊精神，是要顧及台灣發展、民進黨整體布局。
林佳龍說，「就六都來講，只有台北我有在準備，但不是非我不可」，首都需要一個好市長，有比自己更適合，且是民進黨的人選，自己也可以去幫忙他，「成功不必在我，但成功一定有我」。林也舉例，自己在2010年時也支持前總統府秘書長蘇嘉全參選台中市長。