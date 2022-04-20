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本土＋2386！連6天破千　陳時中：月底可能單日確診破萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 14:23:392022-04-20 14:40:03

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入個案，本土病例首度突破2000大關，再創史上新高，並且已連續6天單日本土確診破千。對此，指揮官陳時中表示，今日個案比昨天增加近4成，預計疫情會「大規模展開」，呼籲民眾戴好口罩、保持社交距離。至於媒體問到何時單日破萬例，他也坦言「可能月底就有可能了吧！」

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▲指揮中心表示，今（20）日新增2386例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（20）日新增2386例本土個案。（圖／指揮中心提供）
陳時中表示，疫情大規模展開，今日個案比昨天又增加了將近4成，但還是希望盡量讓病例新增的速度不要太快，能控制在一定程度。

指揮中心表示，今日新增之2,386例本土病例，為1,232例男性、1,154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1,267例為無症狀感染。個案分佈為新北市(822例)、臺北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、臺中市(76例)、屏東縣(31例)、臺南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、臺東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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