陳時中盼民眾「自主應變」　藍營議員參選人送匾額諷刺

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桃園市中壢區議員參選人毛嘉慶表示，陳時中的政治防疫玩了兩年，走到現在，自己一句「自主應變」等於親口證實過去的好運氣用完了，現在正式進入「躺平防疫」。毛嘉慶認為，既然陳指揮官已經自主放棄防疫責任，立法院就應該立即廢止防疫特別條例、中央防疫指揮官一職，也可藉此凸顯過去兩年鋪陳的防疫內容，若拿掉「不宣布戒嚴就戒嚴」的限縮言論自由、舉債的數千億資源，根本就沒有實質積極防疫部署，因此陳時中應該誠實的告知國人，民進黨的選舉話術就是要麻痺民眾對疫情的警戒，好轉移陣地去選舉，呼籲陳時中應該自主辭職、自行滾蛋以謝國人。
新莊區新北市議員擬參選人郭岱軒表示：世界看好了，台灣要再示範一次，國際發生過的疫情失控。「Taiwan can help」變成「Taiwan can not help stopping the pandemic」。「自主應變」就是告訴全民，中央已經無法控制狀況了，請大家自己看著辦。該報到的、該匡列的、該快篩的、該自主健康管理、該在家休息、自己應該要知道。疫情已經兩年了，大夥兒應該要駕輕就熟、熟能生巧、舉一反三、自己注意。
台北市大安文山區市議員擬參選人周家宏說，據部長指出，台灣未來約有15-16%比例人口染疫，換算大概約破百萬人口。成人多數已接種3劑疫苗，但幼童卻無疫苗可打，呼籲政府、部長拿出魄力，給幼童足夠、安全的疫苗，不要讓孩童因染疫而死亡的憾事再次發生，再一次呼籲政府、部長，給我們適合孩童接種且安全的疫苗，其餘免談。
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