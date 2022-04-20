新加坡將全面開放旅客！對已接種外國人「免除所有檢測」

隨著新加坡「與病毒共存」的政策推行，該國政府宣布最快數週內將全面開放國境，歡迎外國旅客蒞臨。新加坡在4月1日起，便容許已接種兩劑新冠肺炎疫苗的旅客入境毋須隔離。與此同時，新加坡旅遊局局長陳建隆（Keith Tan）在菲律賓馬尼拉出席論壇時指出，星國政府預計解除已完成接種疫苗人士所有入境新加坡的檢測安排，並指最快數週內成事。





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新加坡目前僅要求已完成接種疫苗的旅客，在出發前48小時檢測並附上證明，入境新加坡時無須在機場檢測，也不用安排隔離檢疫。未來若解除所有要求，已完成接種疫苗的旅客，出發前毋須檢測也能入境新加坡。





根據《彭博社》報導，如新加坡順利地在幾週後免除旅客附上檢測證明，這將使新加坡成為世界上首批對所有已接種疫苗的旅客解除篩檢限制的國家，加入英國、愛爾蘭、挪威及約旦等國免除篩檢的行列。





CAAS（新加坡民航局）表示，當地航空客運量正在回溫，目前來到疫前約3成左右，也就是最近1整週，樟宜機場大概至少已經接待過40萬名乘客。目前全球有超過30國對多數旅客不設疫情限制，約158國仍有防疫限制，而有36國則仍呈現「鎖國」的情況。



