疫情升溫　自駕風潮夯　帶動電動自行車銷量

近日新冠肺炎確診人數不斷攀升，除了勤消毒、清潔外，最好避免尖峰時段搭乘大眾運輸工具，而這也連帶興起自駕風潮，當中最顯著成長為入手門檻較低的電動自行車，因電動自行車便利性高且不需要駕照，不需懸掛車牌就能輕鬆上路，近年來已漸漸成為年長者、主婦們最夯的代步工具。
目前電動自行車超過70%為中國進口，雖然價格相較國產更加低廉，但妥善率卻非常不穩定，包含歐盟已限制廉價進口抑制中國不良品進口。在台灣，消費者可以優先選擇MIT生產，標註安全標章、保固期的電動自行車品牌。而立法院也在19日宣布三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定未來電動自行車也需投保強制汽車責任保險。金管會保險局將擬採五年期的長年期保單，初估費用約2000元，換算下來一年約400元，相較於機車強制險更加便宜，因此電動自行車逐漸成為主婦們最無負擔的代步首選。
MIT 電動自行車最具知名度就是中華汽車旗下的eMOVING電動二輪車，外觀上有兩款可作為選擇。40公斤的車身小巧輕盈，輕量化可攜式鋰電池享2年保固，同步可支援電池帶回家、或車輛直接充電；且充滿電力僅需1.87元，相當於1元可以走21km。
中華eMOVING秉持中華汽車堅持的嚴謹造車工藝，從車體到電池都以業界最高標檢測完全符合國家安全認證，包含車體摔落試驗，耐震動能，乘車1萬8千公里耐久試驗等8大試驗，提供最穩固的保障並合法取證，讓上路安全更加心安。
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