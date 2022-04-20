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何欣純表態選台中　林佳龍：很有力量的母雞

▲無任所大使林佳龍指出，何欣純是「很有力量的母雞」。（資料圖／何欣純辦公室提供）
▲無任所大使林佳龍指出，何欣純是「很有力量的母雞」。（資料圖／何欣純辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-20 14:22:14

立委何欣純昨日在多名正國會議員陪同下表態爭取參選台中市長，但被解讀為裂解新系。無任所大使林佳龍今（20）日受訪指出，何欣純跟很多議員有在地的聯合服務，甚至陪同議員登記參選，何欣純就是大家認為「很有力量的母雞」，能夠超越派系協助這些參選的議員。

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林佳龍說，關於派系問題，何欣純已經有說明，但不要從這個角度去解讀。事實上，何欣純也是等了很久，那就是發現黨內並沒有這個太多的人有表態，所以何欣純願意來表態，他是相當的肯定。

林佳龍指出，何欣純各方面條件都很好，也是全國立委選舉最高得票的委員，那平常問政的表現也相當的好，所以這個比較是從選賢與能的角度，不是派系。

台中交通局前局長王義川也表態爭取台中市長。林佳龍說，王義川非常優秀，在這次中二立委選區補選也立下戰功；王義川是檢驗盧秀燕跟市府團隊的好人才，越多的人願意爭取服務的機會，就是民進黨在台中人才多。

林佳龍表示，透過良性競爭可以帶動選情，特別是支持者已經期待很久，現在終於有人表態。民進黨是一個提名前大家會有競爭，提名後就會很團結的民主政黨，這點他是非常有信心。

另外何欣純、王義川、蔡其昌誰最適合擔任台中市長？林佳龍說，蔡其昌沒有像另兩名這麼明確表示爭取提名。事實上，半年前他跟蔡其昌、何欣純等委員聚會時，就在很多大佬前，表態自己不會回鍋，並鼓勵立委們來勇於爭取。

林佳龍指出，到現在已經半年了，一直都沒有人把積極的來表態爭取，一直到王義川扮演開第一槍的角色，確實帶動何欣純爭取提名，蔡其昌是優秀人才，也會傾聽民意，如果能夠更明確表態爭取提名，會為支持者帶來更大熱情。

至於蔡其昌若參選是否要辭副院長？林佳龍說，這是蔡其昌個人的判斷跟決定，他都予以尊重。那個這也涉及到這個徵召的時候，黨主席和選對會也一定會加以了解。


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