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今暴增2386例！「中症+8、重症+1」　僅1人未接種疫苗

▲指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-04-20 14:25:132022-04-20 14:28:04

中央流行疫情指揮中心表示，今（20）日新增2386例本土個案，再創新年新高，其中有8人中度感染、1人重度感染，年齡介於30多到90多歲，8人都打過至少1劑疫苗，1人無接種任一劑。指揮官陳時中表示，目前確診者中仍有99.57%是輕症，中症0.39%、重症0.04%。

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▲9例中重症個案說明。（圖／指揮中心）
▲9例中重症個案說明。（圖／指揮中心）
陳時中指出，今天新增9例中重症個案，其中有1例是重症個案，為70多歲女性，曾經打過1劑疫苗，本身有高血壓、肝硬化、心律不整等疾病，目前有肺炎併呼吸衰竭，在加護病房接受呼吸器治療中，另外還有使用類固醇、免疫調節劑和瑞德西韋；另8人是中症患者，情況主要就血氧濃度就比較喘，低於94%，使用瑞德西韋治療中。

▲確診者症狀個案分析。（圖／指揮中心）
▲確診者症狀個案分析。（圖／指揮中心）
在醫療量能部分，陳時中表示，全國專責及負壓隔離的空床數為6060、空床率為64.5％；中央集中檢疫所的空床數為7018、空床率為20.1％；地方加強型防疫旅館的空床數為1487、空床率為21.7％。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心說明最新醫療量能狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新醫療量能狀況。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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