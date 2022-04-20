今暴增2386例！「中症+8、重症+1」 僅1人未接種疫苗
中央流行疫情指揮中心表示，今（20）日新增2386例本土個案，再創新年新高，其中有8人中度感染、1人重度感染，年齡介於30多到90多歲，8人都打過至少1劑疫苗，1人無接種任一劑。指揮官陳時中表示，目前確診者中仍有99.57%是輕症，中症0.39%、重症0.04%。
陳時中指出，今天新增9例中重症個案，其中有1例是重症個案，為70多歲女性，曾經打過1劑疫苗，本身有高血壓、肝硬化、心律不整等疾病，目前有肺炎併呼吸衰竭，在加護病房接受呼吸器治療中，另外還有使用類固醇、免疫調節劑和瑞德西韋；另8人是中症患者，情況主要就血氧濃度就比較喘，低於94%，使用瑞德西韋治療中。
在醫療量能部分，陳時中表示，全國專責及負壓隔離的空床數為6060、空床率為64.5％；中央集中檢疫所的空床數為7018、空床率為20.1％；地方加強型防疫旅館的空床數為1487、空床率為21.7％。（編輯：林莞茜）
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