邀外籍生籌劃母國主題活動　義守大學推異國文化體驗

義守大學舉辦「義起遊世界」系列活動，邀請本國學生與外籍學生共同籌畫，本次以主題「日本和蒙古」為主，邀請蒙古學生教寫蒙古書法、品嚐酥油蒙古奶茶，再帶領參與學生穿上和服，至應用日語系情境教室感受日本氛圍。義守大學指出，本月27日將推出以「吉爾吉斯」為主題的相關活動，敬邀師生參與。





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義守大學表示，義大擁有來自40多國、將近1500名外籍生，義起遊世界活動由校方及無國界學生聯盟社團每月推出各國主題展，讓本國學生及外籍學生在疫情無法出國期間，也能在校內體驗異國氛圍、學習各國文化。





擔任本次蒙古文化講者是來自蒙古的土木工程學系二年級學生江英彩，他表示，許多同學都是第一次接觸蒙古文化，能以代言人身分介紹、分享自己國家文化令他感到非常驕傲。江英彩不僅分享蒙古相關故事，也帶參與學生學習書寫蒙古書法、喝蒙古奶茶，有台灣籍學生參與活動，也現場分享台灣的珍珠奶茶，大家熱烈討論，拉近各國文化距離。





義守大學表示，4月27日義起遊世界活動主題為吉爾吉斯，將邀請吉爾吉斯籍學生事前準備吉爾吉斯料理到活動現場分享，另也將邀其分享國家文化，再以遠端視訊方式與吉爾吉斯姐妹校學生交流，相關活動資訊可至義守大學官網、臉書粉專、及社團臉書粉專等社群媒體上查詢。



