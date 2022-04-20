我的孩子呢！莫斯科號遭擊沉　軍方隱瞞、家屬心碎盼交代

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茨沃娃哭著向記者說，「他只有19歲，是義務役士兵，他們沒跟我說其他事情，也沒有關於葬禮資訊。我相信他不是唯一一個死去的人」。
俄羅斯國防部不僅試圖掩蓋船艦沉沒的原因，更將莫斯科號水兵的傷亡、失蹤總數列為國家機密。安德烈是第二個被確認死亡的水兵，另外還有三個家庭公開表示他們無法聯繫在莫斯科號服役的兒子。
媒體報導指出，這一次的事件實際傷亡人數一定會比公開狀況還要來得更多，而俄羅斯軍方總是隱瞞並試圖管控死者資訊，這次的襲擊可以與2000年的庫斯克號核潛艇沉沒事件相提並論，當時庫斯克號的魚雷燃料外洩發生爆炸，造成船上118名官兵全數罹難，讓剛上任總統的蒲亭（Vladimir Putin）遭受不小衝擊。
卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）亞太研究部俄羅斯主任加布耶夫（Alexander Gabuev）以俄羅斯在烏克蘭和敘利亞的軍事行動、貝斯蘭人質事件（Beslan School Siege）和莫斯科歌劇院脅持事件（Moscow theater hostage crisis）為例，指出「這個政權從不公開傷亡數字。類似事件都有前例，不新也不令人意外。」
在莫斯科號傷亡人數受到質疑之後，也讓大眾重新審視俄軍徵召新兵入伍、投入前線的狀況。蒲亭在烏克蘭戰爭剛開始時，曾否認派遣徵召入伍的士兵入侵，隨著戰事推進，烏克蘭俘虜了一些俄軍並調查他們的身分，俄羅斯國防部才終於坦承此事，同時也承諾不再投入徵召入伍的軍人。
但俄羅斯官方的說詞卻也隨著莫斯科號沉沒被揭穿，莫斯科號水兵的家屬告訴媒體，他們失蹤的孩子確實只是義務兵，而不是簽了合約的職業士兵。
什克雷貝特（Dmitry Shkrebets）表示，他的兒子葉戈爾（Yegor）在莫斯科號擔任廚師，但被登記在任務中失蹤，直指「徵召入伍的士兵不該看到交火，而他（葉戈爾）卻在名單裡頭。拜託，人怎麼可能在公海執行任務失蹤呢！」
雖然也有船員的家屬找到了活下來的家人。像是傑帕羅夫（Eskender Djeparov）在俄羅斯國防部發布的影片中認出了他的弟弟阿克巴（Akbar），且之後還打電話回家報平安，「他是去年七月入伍的，是一名義務役士兵，絕對沒有簽過任何合約。」
但絕大部分的家屬就沒有那麼幸運，施奎貝茨（Shkrebets）是第一批出聲向當局要求答案的家屬，質疑為什麼自己的兒子被送上戰場，「他們說全船的人都被疏散了。這是謊言！殘酷的謊言！」施奎貝茨的妻子伊琳娜向俄羅斯獨立媒體《The Insider》透露，他們在克里米亞的一間軍事醫院找尋兒子的時候，曾看到大約200名受傷的水兵，而莫斯科號的上有超過500人。「其他人在哪裡？我們打電話到每個地方，但都找不到兒子」。
而俄國政府仍在隱瞞莫斯科號的詳情，水兵家屬塔拉索娃（Ulyana Tarasova）在網路上留言，寫道「我的兒子馬克（Tarasov Mark）在莫斯科巡洋艦上失踪。」但過了幾個小時，她的留言就不見了。
先前曾有官兵家屬透露約有40人喪命，數人失蹤且多人受傷失去手腳，報導還提到，莫斯科號是「從陸地上、烏克蘭那一側遇襲」。