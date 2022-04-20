月底單日確診數恐破萬！進校園要打滿三劑？陳時中這麼說
國內本土疫情確診數日漸飆高，今（20）日新增2386例創今年新高，中央流行疫情指揮中心持續呼籲民眾盡快打滿第三劑疫苗，部分產業也啟動防疫規定，要求員工需打滿三劑才能上工，針對校園是否也需要比照辦理，指揮官陳時中被問及此事時表示，若對於未來生活不要限制那麼大，疫苗接種當然主要得打好打滿，但也不是說不能打的也要打。
本土疫情嚴峻，諸多企業嚴陣以待，就怕引發群聚，指揮中心也宣布，22日起不特定人參加旅行團須施打三劑疫苗，引發業者反彈，指出禁令已湧現退團的狀況，離島票開出去很難退，因此交通部觀光局日前同意，在4月18日前預定4月22日後出團團體，未施打第3劑疫苗，能申請免手續費退、改票。
而在校園部分，外界也擔憂群聚狀況，認為未來進學校是否要會規定要打滿三劑，對此，陳時中說，未來若要生活限制不那麼大，當然要往疫苗打好打滿的路，不過他也解釋是可以打的要打滿，但不是說不能打也要打，指揮中心並沒有這要求。
此外，有媒體問到，本土確診數有沒有可能來到單日破萬例？陳時中則回應「月底就有可能了吧」。（編輯：林莞茜）
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