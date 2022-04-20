特企／零接觸連續性生理監控　居家照護好幫手

近日台灣確診人數持續增加，嬰幼兒族群，因未接種疫苗，染疫潛在危機令人最為擔心。以美國為例，在經過大規模社區感染後，會出現更多兒童病例，兒童占美國人口比為22.2％，染疫兒童病例占所有病例19％，可見疫情擴散、防疫規定鬆綁後，兒童被感染的數量會非常眾多，而確診兒童數目增加後，可以預見就會開始出現死亡病例。兒童恐怕成為未來防疫最大關鍵，坦言要讓孩子防疫實在有其難度。嬰幼兒無法像成人一般，染疫後可清楚描述自以身體不適情況，於是，零接觸連續性生理監控便顯得更為重要。
醫療器材公司台灣安麗莎董事長連炎指出，一般使用於成人之指尖型血氧機，雖然其售價較低，但對於使用對象為嬰幼兒及已染疫居家隔離者，因為不適合長時間穿戴、顯示數值僅可使用者自己觀看、與配戴者有接觸之風險，亦無法發出警報，便顯得功能不足。該公司醫療級、無線、可穿戴、連續性生理訊號監測暨警報系統，量測的對象除成人外，另可選擇兒童專用指套或嬰兒專用之血氧感測模組，全年齡均有適合穿戴之產品。使用者可以透過穿戴感測模組之藍芽訊號，與下載之手機APP配對，便可立即監測及時生理訊號，而有遠端監控需求者，可選擇搭配之傳輸收發器，將藍芽訊號轉成無線網路，不受藍芽訊號10公尺距離之限制。其生理訊號除血氧(SpO2)與脈搏(PR)感測模組外，近期腋下體溫感測模組亦已獲得衛福部之查驗登記許可，上市販售。使用者可同時於手機APP內，每秒連續監測，顯示三種生理訊號數值，超出預設警報界線數值時，將發出文字與聲音警報，通知照護者採取適當措施。零接觸式的監控與警報系統，才可解決居家照護需求。
國內也開始出現兒童染疫後惡化成重症後死亡的案例，未確診在家居隔兒童，要注意和確診家人可以區隔開，不要共餐、共同接觸，以降低感染風險。放眼世界其他各國，與病毒共存及流感化，回歸以往日常生活，已是時勢所趨。而大多數國人已有與病毒共存之心理準備，居家檢疫隔離也將成為往後之日常。目前國家政策改為減災、共存，未來干預會降低、疫調簡化，停班、停課大量減少，輕症在家休養，診斷過程也會大幅改變，變成迅速診斷、給藥。所以，嬰幼兒染疫後之居家照護，亦成為家長不可輕視之重要課題，專家提醒，血氧機在國內屬第二級醫療器材，購買取得國內醫療器材查驗登記之產品，方可確保品質。