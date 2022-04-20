訂戶大跌20萬！Netflix點名寄生帳號 考慮另推廣告版本
影視串流平台龍頭Netflix日前釋出最新一季財報，並宣布自創辦以來首次出現付費訂閱人數下滑20萬名，消息一出導致盤後股價暴跌近25%，Netflix將原因指向共享帳號的用戶，並預告未來將不排除向這群用戶收取費用，另外也認為與串流市場競爭加劇、通膨嚴重，以及烏俄戰爭相關。
根據外媒《CNBC》報導指出，Netflix公司營收成長已出現大幅放緩，全球第一季訂閱用戶下滑20萬名，預計第二季將減少200萬名；距離Netflix上次訂閱用戶下跌已經是2011年10月了；此前公司告訴股東，預計第一季增加250萬名用戶，分析師更預期270萬名，去年同期Netflix則是增加了398萬個訂閱用戶。
Netflix在給股東的信中表示，公司獲利出現阻力的原因包含大量共享帳戶的家庭用戶，此外還有市場上競爭對手的出現、俄烏戰爭下暫停俄羅斯業務出現的70萬名用戶流失，並稱在俄國市場上若無俄烏戰爭，有望增長50萬名新付費用戶；《CNBC》報導亦指出在Netflix公佈財報後，同類股票Roku、Spotify和迪士尼也出現盤後暴跌的情況。
不過《好萊塢報導》表示，Netflix為了降低共享帳號阻礙獲利的影響，有意推出新的方案，會讓訂閱用戶以更便宜的價格觀看有廣告的版本，或是考慮引進體育賽事直播，Netflix 共同創辦人兼執行長海斯汀（Reed Hastings）表示，儘管自己討厭廣告、喜歡訂閱制度的純粹性，但他更相信消費者選擇，願意提供給那些能夠容忍廣的用戶們更優惠的方案，也稱競爭對手們的出現讓公司內部態度有了轉變。