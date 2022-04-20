高雄+97　陳其邁：盡量減少出入公共場所

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4月9日、15日、16日都有確診個案參加張惠妹小巨蛋演唱會。另外屏東一例為職場環境，其在製麵廠工作，目前正在緊急調查、匡列，因有不少工作人員是高雄市民。某獅子會例會在15日、16日進行兩天，在番太郎，漢來金龍廳等地舉辦會員大會，兩天確診人數22人，其中有3人的家人也確診。潘指出，在198人與會的人，確診的都是有參加餐會的，如只有參加會員大會未用餐的目前都未染疫。
陳其邁表示，密切接觸者染疫比例衝高，比昨天多26例，其中以餐飲娛樂增加最多，昨為9例，今為26例。這也表示在密切接觸者的部分，餐飲場所是某社團聚會，連續兩天聚會下新增22人確診，其中有3人是家屬，Ct值相對較高。
陳其邁也從整個流行曲線來看指出，前一波是南北移動多，這一次是密切接觸者增加。因有無症狀者在社區內，這些人因為沒病症所以不知道自己感染，也造成確診數增加，未來感染源溯源會日益困難。陳其邁強調，大型聚會不容易溯源，包括禁止逐桌敬酒，假如有致詞需求，希望能戴上口罩，這樣相對能預防。
陳其邁也表示，目前的狀況真的盡量不要跑攤，在疫情期間做好自身保護，相信很多民代都很熱心，但也要在疫情期間做好自身保護相互體諒。
潘炤穎也公布今天確診個案足跡，潘炤穎指出，目前的足跡都是生活化空間，包括火鍋店、炸雞店、音樂餐廳、爭鮮、麵店、漢堡店、哈囉市場、星巴克、補習班、鵝肉店、夜市、體育場和高鐵等。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。