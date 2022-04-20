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高雄+97　陳其邁：盡量減少出入公共場所

▲高雄增加97例確診病例，市長陳其邁提醒民眾倘有呼吸道症狀請在家休息，減少出入公共場所。（圖／高市府提供）
▲高雄增加97例確診病例，市長陳其邁提醒民眾倘有呼吸道症狀請在家休息，減少出入公共場所。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-20 15:47:46

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布，全台新增2386個確診病例，其中，高雄增加97例確診病例，創下疫情爆發以來單日新高，市長陳其邁表示，目前與病毒的對抗是一場持久戰，高雄積極儲備醫療量能，也進一步將輕、重症患者分流。他已也提醒民眾倘有呼吸道症狀請在家休息，如有相關旅遊史則進行快篩且減少出入公共場所。

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▲4月20日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲4月20日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄市昨天新增63例，今天又增加97例，其中居隔陰轉陽9例，外縣市旅遊史20例，密切接觸者64例（同住親友25例、餐飲娛樂26例、職場環境9例、高風險場域4例，新案疫調中4例。值得注意得，是在外縣市旅遊史20例裡面，3位有台北活動史，還有6位曾參加阿妹演唱會。陳其邁認為，今天確診有6人是到台北參加張惠妹演唱會，南北移動仍是主要染疫風險。另外，某社團連續2天的聚會，也造成增加22例確診，以及3家屬染疫。

▲4月20日具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
▲4月20日具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
4月9日、15日、16日都有確診個案參加張惠妹小巨蛋演唱會。另外屏東一例為職場環境，其在製麵廠工作，目前正在緊急調查、匡列，因有不少工作人員是高雄市民。某獅子會例會在15日、16日進行兩天，在番太郎，漢來金龍廳等地舉辦會員大會，兩天確診人數22人，其中有3人的家人也確診。潘指出，在198人與會的人，確診的都是有參加餐會的，如只有參加會員大會未用餐的目前都未染疫。

▲4月20日新增個案表列。（圖／高市府提供）
▲4月20日新增個案表列。（圖／高市府提供）
▲4月20日新增個案表列。（圖／高市府提供）
▲4月20日新增個案表列。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，密切接觸者染疫比例衝高，比昨天多26例，其中以餐飲娛樂增加最多，昨為9例，今為26例。這也表示在密切接觸者的部分，餐飲場所是某社團聚會，連續兩天聚會下新增22人確診，其中有3人是家屬，Ct值相對較高。

▲陳其邁也從整個流行曲線來看指出，前一波是南北移動多，這一次是密切接觸者增加。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也從整個流行曲線來看指出，前一波是南北移動多，這一次是密切接觸者增加。（圖／高市府提供）
陳其邁也從整個流行曲線來看指出，前一波是南北移動多，這一次是密切接觸者增加。因有無症狀者在社區內，這些人因為沒病症所以不知道自己感染，也造成確診數增加，未來感染源溯源會日益困難。陳其邁強調，大型聚會不容易溯源，包括禁止逐桌敬酒，假如有致詞需求，希望能戴上口罩，這樣相對能預防。

陳其邁也表示，目前的狀況真的盡量不要跑攤，在疫情期間做好自身保護，相信很多民代都很熱心，但也要在疫情期間做好自身保護相互體諒。

潘炤穎也公布今天確診個案足跡，潘炤穎指出，目前的足跡都是生活化空間，包括火鍋店、炸雞店、音樂餐廳、爭鮮、麵店、漢堡店、哈囉市場、星巴克、補習班、鵝肉店、夜市、體育場和高鐵等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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