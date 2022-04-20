買遊戲點數送「丹丹」 員警排隊結帳急阻詐

我是廣告 請繼續往下閱讀
警員施勇任當天下午上班前先到附近超商買晚餐，在排隊等待結帳的同時，發現收銀機的小螢幕顯示前面正在結帳的客人消費金額為10000元，但當下並不知道前方客人買了什麼，他心想是遭詐騙了嗎?直覺在超商如此高的結帳金額並不單純，該名客人離開後，施員立刻詢問店員：「請問剛剛那位客人買了什麼？」，超商店員也認出施員是附近派出所的警員，趕緊對施員說：「那位客人買了10000元的遊戲點數」。
施員隨即衝出超商朝著該名男客人背影大喊：「哩修丹幾勒！！！」，眼尖的施員發現男子手上拿著手機，畫面正停留在與女網友「丹丹」的LINE聊天畫面，且他正準備將剛剛購買的10000元遊戲點數序號拍照給女網友看，施員向該男遞出自己的警察服務證並說：「我是警察，請問你買的點數要傳給誰呀？」，經過施員仔細詢問經過後，原來男子在網路交友時，遇到詐騙集團表示知道他家住哪，要求他交出遊戲點數，施員先安撫對方情緒，並請男子千萬不要將遊戲點數序號照片傳給女網友「丹丹」，再耐心向男子解釋這是詐騙集團常用的手法，不要受騙上當，亦無需緊張，並協助封鎖對方帳號，經過好一番功夫，男子的情緒才平靜，也非常感謝員警在千鈞一髮之際阻止他受騙，守住自己的辛苦錢。
第一分局呼籲，近年詐騙案件層出不窮，詐騙手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐騙得手，現今社會運用社群軟體交友普遍，提醒民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打「165」反詐騙專線，勿聽從指示交付遊戲點數序號或網路銀行帳號，或任意交付現金、帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免讓詐騙集團輕易得手。