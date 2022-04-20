逢甲大學5G實驗室開幕 市長：打造智慧城市典範

逢甲大學與帆宣系統科技合作成立5G智慧城市實驗室，今天（20日）舉行開幕儀式，台中市長盧秀燕受邀出席並表示，智慧科技發展過程中，人才培育、研發實驗、生產製造應用，缺一不可，台中會竭力配合作為實驗室中的實驗及應用城市，期待在產官學研各界合作下，共同打造智慧城市典範。





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盧秀燕表示，智慧科技應用已在各行各業快速推展，逢甲大學與帆宣科技公司去年就簽訂合作協議，並持續積極推動5G實驗室，像這樣結合豐富的學研能量、校園人流場景及業界實務技術與應用，不僅打造5G技術的最好場域，同時也是產學跨域合作的良好範例，值得肯定。





盧秀燕指出，5G發展已是現今科技應用趨勢，市府也有潛在相關計畫，並為未來導入5G行動通訊技術預為準備，市府也積極評估以智慧路燈作為載體的5G微型基地台，規劃收容城市各項IOT設備訊號，建構城市大腦等，努力推動智慧城市發展。





逢甲大學校長李秉乾表示，與帆宣系統科技合作籌建5G智慧城市實驗室，目的是在AI人工智慧與IOT物聯網技術已逐漸成熟的條件下，運用5G通訊的環境發展產業應用服務系統方案，並歡迎各界未來充分運用。帆宣系統科技董事長高新明則表示，期待透過雙方研究成果，加速帶動5G設備、技術與產品加值服務，以及各項相關產業蓬勃發展。



