NCC派隊調查華視誤報中共襲台 最重裁罰200萬元
華視新聞今（20）日上午出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等快訊跑馬燈消息，事後確認錯誤，舉國譁然，國家通訊傳播委員會NCC副主委翁柏宗下午召開記者會時痛批，華視內部控管大有問題，並已派員前往調查，同時要求華視日後到會說明。
華視今日播送共軍襲台消息震驚全國，事後澄清為「未即時更新」，翁柏宗痛批，華視內部監控訊息流程要確實了解，有錯誤訊息依然播送，不可以此作為藉口，「那這樣都沒有檢查，這樣子整個內部控管流程還有改善空間。」
翁柏宗指出，華視是公廣集團，應該要有更好的表現，也背負更高的期待，而無線電視台都是關鍵基礎設施，對於訊息傳遞正確性，應該要有更高的標準！下午已派員帶隊赴華視進行調查，也請該台自律委員會開會討論改善措施，日後也將要求華視經營階層到NCC陳述意見，委員會將裁處必要的處置。
NCC內容處處長黃文哲表示，此事件委員會已經有共識，處理的部分將由副處長帶隊及法律事務處，一起到華視執行行政調查，目前誤播的內容NCC認為涉及違反「廣播電視法第21條第二項第三款，妨害公共秩序或善良風俗」，最重可裁罰200萬元，後續將啟動程序，由內容處和執行委員會裁決。