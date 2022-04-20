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快訊／北市本土確診+471　柯文哲：還會繼續增加

▲台北市長柯文哲仍持續進行居家隔離，因此20日的北市防疫記者會，柯文哲仍舊以視訊的方式參與。（圖／翻攝柯文哲直播）
▲台北市長柯文哲仍持續進行居家隔離，因此20日的北市防疫記者會，柯文哲仍舊以視訊的方式參與。（圖／翻攝柯文哲直播）

記者丁上程／台北報導

2022-04-20 15:45:14

台北市今（20）日新增471例本土及26例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，263名男性，234名女性，本土案例分別居住於中山區79例、士林區58例、大同區49例、大安區48例、北投區各42例、信義區37例、內湖區31例、松山區30例、中正區及文山區各28例、萬華區25例、南港區16例。

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台北市長柯文哲由於還在進行居家隔離，因此在家以視訊的方式參與防疫記者會。柯文哲表示，境外移入與本土案例之間的區隔已經不是太重要，10天之內北市的確診數已經增加了4.7倍，累積了超過2000名確診者。

柯文哲強調，北北基桃宜五個縣市因為是生活圈的概念，確診數上升的趨勢相當一致。不過柯文哲也直言，相較於亞洲其他國家，台灣的確診案例還是算少的，「客觀來說，台灣的確診案例仍舊會持續上升，因為相較於韓國、日本，現在疫情算是還沒到高峰。」柯文哲說，以每百萬人口的感染數來說，台灣相較於周邊國家「還看不到」，因此對於確診數上升，大家心裡要有數。

▲台北市20日的本土確診案例暴增至471例，為今年來確診數新高。（圖／台北市政府提供）
▲台北市20日的本土確診案例暴增至471例，為今年來確診數新高。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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