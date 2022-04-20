不斷更新／國內啟動「居家照護」　全台各縣市做法一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於各縣市有何相關規定與便民服務，《NOWnews今日新聞》整理全台縣市確診者居家照護措施，讓您一次深入了解。
台北市
台北市長柯文哲宣布，今（20）日開始台北市的新冠肺炎確診者，原則上全面居家照護，除非家裡環境不適合或獨居無人照顧，才轉送防疫旅館；將分隔12個行政區，由區長當區域指揮官，防疫工作要開始啟動社區化與地區化。
至於垃圾清運問題，台北市環保局10天內將提供「2次垃圾清運服務」；而寵物部分，台北市動保處也會提供寵物就醫協助。
新北市
新北市為全台首先施行居家照護的縣市，以「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，給予民眾協助，含有24小時送藥、虛擬病房、垃圾清運（10天內2至3次），也贈與居家照護關懷箱等物資給民眾。
「健康照護」部分，若輕症或無症狀者身體不適，由7家責任醫院，包含亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院，做為29個行政區居家照護的責任醫院，設置專線服務電話，肩負健康照護的重要工作。
「生活關懷」部分，給予民眾生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、10天內2至3次的垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。
此外，新北市政府推出居家照護關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩及快篩試劑各10入、溫度計、泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等，居家照護者可於24小時（1個工作日）內收到關懷箱，滿足民眾居家照護期間基本民生物資需求。
基隆市
基隆市長林右昌宣布19日起，啟動輕症居家照護，市府與長庚醫院及26家基層診所合作，若符合「65歲以下、1人1室、輕症或無症狀、無懷孕也無洗腎」等條件，便可以在基層醫療診所協助下，藉由居家醫療照護至解除隔離。
居家醫療照護期間，市府會提供確診者所需的生活照顧支持，包括配送防疫關懷包、協助生活物品聯繫採購、垃圾清運服務、急難救助、視訊課業輔導、轉介心理諮商服務以及整合與提供其他生活所需物資。
基隆市府也同時提供專線整合的資訊和協助，確診者的居家關懷服務專線為（02）2425-1560，服務時間為每天上午9時到晚間9時，至於確診者的居家醫療專線則是24小時，屆時會將電話直接提供給確診者。
桃園市
桃園市府指出，居家照護必須符合無症狀或輕症、65歲以下、沒有懷孕沒有做血液透析、同住家人不超過4人，就符合確診者居家照顧的條件。
桃園目前按照4個分區（北區、南區、山區、海區）、11家急救責任醫院擔任照顧團隊，進行線上諮詢，北區包括蘆竹、龜山、桃園、八德等，服務團隊由林口長庚醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院及聖保祿醫院負責；南區包括中壢、平鎮、楊梅，由天成醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、天晟醫院負責；山區包括龍潭、大溪及復興區，由國軍桃園總醫院負責；海區包括大園、觀音、新屋等，由部立桃園醫院及部桃新屋分院負責，當地診所及衛生所協助也會協助進行輕症居家照顧的醫療服務，或視訊服務。
新竹縣
新竹縣居家照護預計下週一（25日）啟動，縣府將發送防疫關懷包，內容包含居家照護生活對策指引，提供縣民在居家照護期間，所需的民生物資、快篩試劑，再增加泡麵、餅乾、罐頭、垃圾袋等民生物資。
新竹市
新竹市府指出，新竹市居家照護的環境需符合一人一室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人一室，若同住的未確診者，原則上不超過4人，需於同戶其他房間居家隔離，隔離到同戶最後確診個案的確診日後10天。物資需求部分，可提出幫送，寵物就醫、心理諮商、垃圾清運、弱勢家庭協助，且不限次數。
苗栗縣
尚未公布
台中市
台中市市長盧秀燕今天宣布，居家照護將分2大面執行，醫療諮詢方面，市府與台中15家照護醫院按責任區域負責醫療照顧；居家照顧方面，成立「區級關懷中心」管理。
整合市府團隊成立29區「區級關懷服務中心」，橫向整合民政局、社會局、消防局、環保局、警察局、交通局、農業局、教育局、經發局、觀旅局及各區區公所外，並結合台中市15家照護醫院，相關執行流程將由市府各單位及衛生局各單位據以執行，為市民於家中休養期間給予生活及醫療上的照護。
彰化縣
衛生局評估符合者可居家照護，包含確診者年齡須小於65歲的無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎同住之未確診者年齡須小於65歲，且無懷孕或洗腎，居家環境條件，要符合1人1戶為優先原則，無慢性病成人。
另外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物隔離照顧等等，也會有健康照護包，由專人送達，裡面包括血氧機，有快篩劑3支及指定用藥以及緊急說明小卡。
南投縣
尚未公布
雲林縣
雲林縣長張麗善今天宣布，25日啟動居家照護，以6大醫院為主架構，畫分責任區，結合其遠距醫療合作的200家基層診所，針對輕症或無症狀確診個案，會派案給屬地醫院，評估個案應收治醫院，或適合居家照護，針對輕症居家安排，醫護人員會每天視訊及通訊關懷。
嘉義縣
縣府會給予民眾防疫包（體溫計、快篩、垃圾袋、口罩），也結合轄內176家醫療院所提供線上視訊診療、45家社區藥局提供用藥諮詢及送藥到宅、85家藥局加入快篩試劑實名制發放行列，關懷服務中心則適度關切身心狀況，也環保局垃圾清運、公所送餐服務。
嘉義市
提供線上視訊診療、用藥諮詢與送藥到府，關懷中心也將關切居家照護者的健康狀況，跨局處提供服務，如經濟弱勢戶的支持、垃圾清運等。
台南市
台南市長黃偉哲指出，已建置居家照護系統，目前健康照護團隊將由成醫、奇美等4間主責醫院、600間以上基層診所、31間網絡醫院及37區衛生所組成，進行健康照護、個案關懷、健康評估、遠距醫療、送藥、急重症後送等。
黃偉哲表示，台南首創家屬和藥師領藥並行，雙軌並行比較不會發生人力不足的問題，因為現在家屬也可以代領長期慢性病處方籤，家屬都可以去領慢性病處方箋和去領個這個輕症或無症狀的，用在輕症確診者運用，藥師也會提供充分的用藥指引，家屬再監督確診者有無確實服藥。
高雄市
高雄市自18日起已啟動確診者居家照護，由市府跨局處14局處，38區區公所、衛生所，加上220家的合約諮詢診所、192家的社區藥局，給予民眾協助。
高雄市居家照護中心下分為兩大中心，醫療照護負責醫療需求，包括線上諮詢、線上診療、居家送藥、醫療載送、心理諮商等5照護；生活關懷負責生活需求，包括身體健康及情緒關懷、生活必要物資採買協助、電子圍籬及居隔解隔通知、居家照護關懷防疫包派送、垃圾清運、送餐服務、毛孩寵物照顧服務、遠距教學、弱勢家戶協助、其他緊急事務協助。
屏東縣
尚未公布
宜蘭縣
居家照護對象以65歲以下無症狀或輕症且沒有懷孕或洗腎的確診者、以及同住的未確診者為主，依據中央指引。
花蓮縣
生活照護部分，由鄉鎮公所將發送關懷包，內容物包括食物、衛生用品、口罩、快篩、酒精、體溫計及感染物專用垃圾袋，垃圾每周二由專人清運。醫療照護部分，專責醫師提供視訊問診後，由家屬向合作藥局取藥，或由藥局調劑送藥。
台東線
尚未公布
澎湖縣
澎湖縣居家照護中心分為「醫療照護中心」，提供通訊診療、24小時緊急醫療諮詢平台；「生活關懷中心」可協助10大生活關懷，包括弱勢家戶、學生關懷、寵物照顧、送餐服務、垃圾清運、居家照護關懷防疫包、電子圍籬設定解除、生活必要物資採買、身體健康及情緒關懷，還有其他緊急事務協助。
金門縣
尚未公布
連江縣
尚未公布
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。