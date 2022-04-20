多數國人認同防疫開放 蔡英文：快篩試劑目標降到100元
民進黨今（20）日召開中常會，會中有中常委關心快篩試劑相關問題，兼任黨主席的總統蔡英文回應表示，配送跟銷售系統要做好，確保價格是重要的功課，目標是可以降到100元左右。
本土疫情升溫，有民進黨中常委今日在中常會中關心快篩試劑相關問題。蔡英文對此表示，快篩試劑有跟國外買了1億劑，一天大約會有87萬劑左右到台灣，另國家隊一天可以生產3、40萬劑，希望可以快速配送到各地，目標是價格可以降到1劑100元左右，「配送跟銷售系統要做好，確保價格是我們的功課」。
另民進黨秘書長林錫耀也在會中表示，大家對疫情升溫有點擔心，但內部做了一些民調來看，多數人對防疫往開放方向來走是認同的。請大家要堅定這樣的信心，不管行政部門、黨公職都共同因應這個難關。
林錫耀也說，既然防疫是大家現在關心的，只要之後指揮中心、總統、行政院長對疫情有自主防疫的論述指引，要協助對外說明。而除了指揮中心，黨部也會做一些簡單易懂的指引，希望黨公職協助轉傳擴散。
另外，林錫耀也呼籲，上週已經完成高雄市議員初選，其他直轄市議員的初選會陸續完成，5月22日會選舉全國黨代表、主委，除了部分縣市，上週都已登記完成，黨職選舉內部競爭盡量不要過度。