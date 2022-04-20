麻衣母子確診困東京隔離　豪門婚撐5年「偽單親」

42歲佐藤麻衣2014年嫁在身價30億的台塑集團太子爺王泉仁，夫婦育有7歲兒子小王子，麻衣和兒子一直住在王氏家族於東京的高級豪宅，1月東京單日確診人數破萬，麻衣和兒子雙雙確診，兒子一夜高燒40度，麻衣坦言有段時間獨自面對「單親隔離生活」，而王泉仁2017年開始搬離東京，5年來和麻衣母子只見過2次面。
麻衣豪門生活不如外界想像風光，2014年麻衣奉子成婚，在東京登記前，王泉仁拿出十幾頁婚前協議書、妻子工作守則，要求麻衣做到打掃洗衣煮三餐等家務，清單洋洋灑灑20項，麻衣簽完才進王家門，婚後豪宅內不請女傭，由麻衣一手包辦大小事。
2017年王泉仁離家出走，麻衣公公王文洋每年飛到東京和孫子見面，麻衣卻整整4年找不到王泉仁，就算帶小孩回台北，老公也避不見面，直到去年王泉仁被爆與空姐第三度結婚，麻衣才發推特：「一件事實我要說，我們沒有離婚。」捍衛自己的正宮地位。
麻衣豪門婚姻名存實亡，房子不在自己名下，每月領取王家給的生活費，周刊爆料麻衣和王泉仁的婚姻已經進入司法程序，麻衣開始布局復出，找來熟悉日本業界的好姐妹當經紀人，最快上半年就會重返演藝圈，賺取離婚官司的律師費，也因此麻衣3月開設IG新帳號，開始為重拾藝人身分暖身。