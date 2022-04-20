名家論壇》吳崑玉／老習最寒冷的春天

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誰知一夕之間，風雲色變。萬沒想到俄軍怎會如此不濟?比當年入侵阿富汗還慘！當年好歹還是快速拿下喀布爾，之後進山區才陷入泥沼，這回基輔當面主力卻被迎頭打爆。本以為老俄裝備精良，技術水平至少世界第二，怎會滿街老古董T-72，那些紅場閱兵的T-14阿瑪塔都去那兒了?不要說沒有主動防禦系統，連反應裝甲裡頭放的居然是沙包木頭?!那些FSB(俄羅斯聯邦情報局)佈建多年的烏克蘭內線間諜怎麼都不見了?簞食壺漿以迎王師的俄裔居民怎麼沒見半個?反而全加入了烏軍國土防衛隊死戰到底?烏軍將領與部隊怎麼不見成群叛逃，反是俄軍大批棄車投降?軍用無人機裡居然裝的是Canon相機，淘寶貨拼裝機?現在連最大隻的莫斯科號也被擊沉了，艦上的近迫防禦系統怎麼連兩顆次音速飛彈都打不下來?那遇上台灣雄三那種超音速飛彈怎麼辦?這還怎麼渡海?
才不過手牽手背靠背不到三個月，中俄聯合這門喜事怎就成了拖油瓶?老俄這一路炸得敗得小粉紅們連想辯護都不知道怎麼辯?連台灣那些挺中俄到底的深藍紅統名嘴們都只能硬著頭皮刮老臉硬掰。一國兩制和平統一賣不動也就算了，現在連武統恐嚇這張牌都被老俄給砸鍋了。本來算得好好的門清一摸三，就這麼被上家亂碰亂槓還相公給毀了。武統渡海的信心和計劃瞬間崩盤，勢必重調，看來年底前是沒望了，二十大連任訴求當場少一張牌，普丁光環當場成了陰影。況且，FSB那些貪污混帳情報官員們搞的爛事兒，咱們國台辦也不是沒搞過，2014年太陽花那會兒，情報全錯，線路不靈，叫天天不應，叫地地不靈。這麼多年砸那麼多銀子買的台灣內線全都廢物，「台辦即買辦」這詞兒不是罵假的，但即使已經中央紀檢進去洗過兩輪，現在就靈了嗎?恐怕也不太靠譜。
軍事出事也就算了，現在連上海封城清零也給我出事。封城清零那一點錯了?粗暴歸粗暴，前年武漢還不就是這麼壓下來了?!只要媒體網路控制得住，死亡數字我說多少就多少，因此病死餓死多少人?咱共產黨什麼時候在乎過?耐不住寂寞吃不了苦的，還有那些口袋裡有兩個錢，頭上就長角不聽話的，死了就算了，有啥好心疼的?!再不聽話就給你抓起來關更久一點，通通餓死你。咱老習辦事，就講究一竿插到底，不聽話的就把你打到爆頭見紅，你想造反嗎?
問題是，這上海基層居委會幹部是怎麼回事兒?怎麼就這麼腐敗沒紀律，連封城物資都能攔截倒賣，不惜餓垮居民也要中飽私囊?為什麼不能把這些腐敗幹部全都斃了宰了，讓黨員上來代替?好嘛!就算現在戰況緊急，來不及替補，日後還是得收拾你們這些江派走資餘孽的。網路管制為什麼還有那麼多漏洞，能讓外頭人看見VPN翻牆出去的跳樓吵架打人視頻?連順豐快遞銷毀滿屋未投遞蔬果，孫春蘭樓頂擺拍都能流出去?這影響多壞啊?還有那幫衛生官員，天天告訴我國產疫苗有用，全面普篩是最好的控制辦法，結果一堆人在那兒虛報造假，發國難財，到底鍾南山那幫人跟我講的是真話還是假話?怎麼分辨得出來啊?
我恨，我真恨!就像那電視劇裡，朱元璋下令太陽不准下山一樣，我真恨這病毒怎麼就不聽話?怎就沒辦法把它給斬了?!不但到處亂竄，還那麼會變種?怎麼就不能叫它入黨，不入黨就關去再教育營，叫它躺平就躺平?前年武漢還能「一方有難，八方支援」，現在卻是「八方有難」，上海周邊村鎮城市全封了，全中國封了3.7億人，這是要到那兒去叫支援哪?各省人力物資送得到上海，但上海怎就送不到家戶呢?咱計劃經濟就真比不上市場經濟嗎?咱居委會和街道辦就輸給京東和團購嗎?咱解放軍加黨員就頂不過順豐快遞和外送小哥嗎?
咱共產黨就不信這個邪，就不信天底下有鋼鐵意志力辦不到的事，就是要跟你這病毒硬幹到底，死多少人都要跟你們這些頑固不化的走資派上海佬耗到底，就是要硬著頭皮跟老美老英比一比，看誰防疫做得成功做得徹底?看到底計劃經濟行還是市場經濟強?你們都說清零不可能，我就偏要把清零當目標。都說封城不可行，我就偏封給你看。那才能顯出我老習的本事。就像普爺給俄軍訂下5月9日的死線，我也得給病毒清零訂下死線，4月20不行，那就5月20，但怎麼拖也不能拖過9月20，十一國慶之前一定得弄乾淨，病毒弄不乾淨，言論市場也得弄乾淨，就算數字造假也得名目清零，要不然二十大要怎麼開啊?!
外面人都亂說我惡我霸，但誰知道我心裡頭有多冷?內外交迫，敵我不分，國內外讚頌的聲音愈來愈少，反對否定的聲浪愈來愈大，連五毛小粉紅都熄火了。到底那些專家講的方法靠不靠譜?情報單位和台辦那些鬼可不可信?黨員官員和基層幹部到底有沒有出力辦事?還是乘機圖利，虛應故事?一百天前還覺得天命在我，現在卻覺得家徒四壁，什麼事都使不上力，看不見盡頭，2022這個春天，怎麼感覺比冬天還冷?而且還看不到盡頭?
不怕不怕，「百斤麥子扛上肩，十里山路不換肩」，再多難關，我老習一定扛得過去。就算外頭再亂，底下再爛，咱這寶座還是得坐穩了，這碗水可得端平了。為了二十大，什麼人都可以犧牲，什麼敵人都要鬥爭，咱一手槍桿子，一手刀把子，咬緊筆桿子，綁緊錢袋子，普天之下，誰還能玩得過我習大大?!
這個春天比冬天還冷，那我就讓天下人比我還冷，這樣我就覺得暖了，冷暖是種相對論，是唄?!
~~以上劇情，皆屬虛構，若有雷同，純屬巧合。~~
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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