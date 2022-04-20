中國急頒通行令仍卡關！上海「受不了」自行另闢物流管道

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儘管國務院要求發放全中國統一的「通行證」，持證後不得以等待核酸結果為理由限制通行，各地核酸檢測結果48小時內互認，但問題是這些命令解決不了所有貨車卡在路上的燃眉之急，中媒報導指出，為了解決中國製造業重鎮的長三角地區包含上海、蘇州、昆山等地復產缺料危機，採取省際接駁方式運送與浙江、江蘇共同設立省際轉運站「長三角重要物資應急保供中轉站」，以執行浙江到上海的物資貨料流通。
這條路線串聯上海的嘉定區、閔行區、浙江的杭州市、寧波市以及江蘇，預定每天可以因應30台20噸貨車中轉需求，全程將採「封閉式運送」維持防疫要求下，經高速公路路口驗證相關證件及通行證，再到站內進行清消、裝貨與原核酸雙檢，最後方完成貨運交接任務。
值得注意的是，長三角重要物資應急保供中轉站的運送路線設立消息是在首波物資運送的4月18日隔天，方由中國官媒《新華社》刊登，直到20日才被各家媒體競相轉載，充滿表彰上海、浙江突破地方物流卡關意味。
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