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中國急頒通行令仍卡關！上海「受不了」自行另闢物流管道

▲中國各地因疫情封地，導致物流嚴重斷鏈，上海為了解決斷貨危機自行另闢物流管道。（圖／取自中新社）
▲中國各地因疫情封地，導致物流嚴重斷鏈，上海為了解決斷貨危機自行另闢物流管道。（圖／取自中新社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-20 16:26:35

封城將近3個星期的中國經濟重鎮上海，在當局採取嚴厲的封控措施下，物流幾乎斷鏈，當地製造業也幾乎面臨全數停擺，造成全國經濟嚴重損失。為了在動態清零的方針下緊急止血，中國國務院副總理劉鶴下令發放全國統一通行證，然而在「令出行難」的情況下，上海決定另立省際物資流通管道自救。

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中國包括經貿大城上海在內，多地因疫情封城封路，導致上千萬輛貨車受困各級道路，卻缺乏基本生產物資的窘境下，中國基礎製造業巧婦難為無米之炊，當局下令復工也無法解決缺貨問題。中國銀行研究院研究員周景彤為此表示，國內經濟指標下滑趨勢「讓人不安」，直言中國經濟如今面臨了2019年疫情爆發以來最大困難和壓力。

▲上海市設下4月20日前實現COVID-19病毒「不在隔離區外傳播」的目標。（圖／中新社）
▲上海市面臨嚴峻疫情與貨物斷鏈的危機。（圖／中新社）
儘管國務院要求發放全中國統一的「通行證」，持證後不得以等待核酸結果為理由限制通行，各地核酸檢測結果48小時內互認，但問題是這些命令解決不了所有貨車卡在路上的燃眉之急，中媒報導指出，為了解決中國製造業重鎮的長三角地區包含上海、蘇州、昆山等地復產缺料危機，採取省際接駁方式運送與浙江、江蘇共同設立省際轉運站「長三角重要物資應急保供中轉站」，以執行浙江到上海的物資貨料流通。

這條路線串聯上海的嘉定區、閔行區、浙江的杭州市、寧波市以及江蘇，預定每天可以因應30台20噸貨車中轉需求，全程將採「封閉式運送」維持防疫要求下，經高速公路路口驗證相關證件及通行證，再到站內進行清消、裝貨與原核酸雙檢，最後方完成貨運交接任務。

值得注意的是，長三角重要物資應急保供中轉站的運送路線設立消息是在首波物資運送的4月18日隔天，方由中國官媒《新華社》刊登，直到20日才被各家媒體競相轉載，充滿表彰上海、浙江突破地方物流卡關意味。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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