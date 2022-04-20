攜手唐文華跨界歌仔戲　唐美雲演繹武則天的冥界之旅

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陳健星表示，此次特別量身設戲，挑選了唐美雲從未演出過的一代女皇武則天角色，「劇中晚年武則天所面臨的處境，與唐美雲身為一團之長的女性領導者身分，以及一路走來的生命經驗，必定有著重疊之處，相信這樣的一個角色，能讓唐美雲發揮深厚戲曲功底和精準細膩的演技，剛柔相濟，詮釋女皇難以言說的複雜心境。」
另外，《冥遊記－帝王之宴》特別邀請到國光劇團當家老生唐文華跨界挑戰演出歌仔戲，在劇中將飾演一位不同於傳統認知的「千古一帝」李世民，並與唐美雲有相當多精采的對手戲。
唐美雲提到，在排練過程中，因劇種不同的關係，歌仔戲和京劇排練的模式不盡相同，但唐文華總是能快速地進入狀況，此次更挑戰歌仔戲中具有代表性的七字調，令人期待。
唐文華則說，台語在文言文上非常講究，唱戲更難，挑戰非常大，目前仍在學習中，希望演出時能夠達到完美。
《冥遊記－帝王之宴》中的女皇所面對的不再是朝堂上的風雲詭譎，她被放置在李氏家族中，被迫面對身為媳婦、妻子、母親難以閃躲的諸多難處，上有強大的公婆（唐太宗李世民、長孫皇后），下有正處在叛逆期的兒子（李弘、李賢），身旁又有以孝順著稱的丈夫（高宗李治），一家三代齊聚一堂，透過一場鬧熱精彩的「家宴」映射出千古女性真實的處境。
唐美雲表示，很多人習慣看她演小生，此次飾演武則天對她與劇團來說都是新的挑戰，印象中深刻的台詞是勸李世民「我們都是創造時代的人，過程有無可避免的犧牲」，就像她選擇歌仔戲、成立劇團，勢必得犧牲跟家人相處的時間，尤其前陣子母親去世，對此特別有感，但轉念想到媽媽一直鼓勵她要為歌仔戲努力，便想完成媽媽的期待與祝福。
她說，最後一場戲，武則天內心獨白提到「我有個夢，想開創一個時代，男女有平等地位」，並講述開創事業的寂寞，希望讓觀眾從另一個角度重新看待這位歷史上的第一位女皇帝，同時，站在女性的觀點上來審視她的一生。
國家兩廳院指出，唐美雲歌仔戲團25周年全新大作《冥遊記-帝王之宴》，即將於4月21日至4月24日於國家戲劇院熱鬧登場，邀請民眾進場觀賞。節目資訊詳見網站https://reurl.cc/ZAnd5g