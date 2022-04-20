COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

包偉銘「當眾親吻老婆」曝專屬暗示　閃到經紀人要求低調

▲包偉銘放閃閃到經紀人要他低調點。（圖／衛視中文台提供）
▲包偉銘放閃閃到經紀人要他低調點。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-20 17:10:51

節目《一袋女王》日前邀請包偉銘、翁馨儀、陳櫻文及黃馨儀上節目分享跟一半專屬的放閃行為，其中包偉銘透露與老婆劉依純熱戀時，每次只要一結束工工作，不論何時何地，2人都會嘴對嘴親吻，放閃閃到經紀人要他低調點，最後只好改成專屬老婆的「比YA手勢」來代替親吻示愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
包偉銘坦言剛與老婆熱戀時，老婆都會在他工作結束後說聲辛苦了，然後2人就直接嘴對嘴親吻，而且是不論任何場所、身邊有多少人，一定會親一下，放閃放到太高調，經紀人只好提醒他這樣太明顯，於是包偉銘就跟老婆約定專屬暗號，用比YA的手勢取代親吻，就算不能公開親吻，但每次比出這個手勢就會讓他心理覺得甜甜的，因為這就是專屬老婆的愛的手勢，包偉銘一臉幸福的說：「比YA就是我愛你」。

▲包偉銘透露老婆貼心的一面。（圖／包偉銘臉書）
▲包偉銘透露老婆貼心的一面。（圖／包偉銘臉書）
包偉銘談及先前常跟老婆出國玩，去歐洲深度旅遊時，每天至少會走上1萬8千多步，如果旅遊途中遇到烈日當空，又沒帶傘具的時候，包偉銘就會抬高雙手撐起外套，加上身體擋住陽光，完全化身「人肉陽傘」，一路呵護怕熱的老婆，雖然這樣黏踢踢很難走路，而且一整天下來臉跟手臂都曬到發紅，但包偉銘甘之如飴。看到包偉銘曬出許多跟與老婆的恩愛照，主持人曾國城表示人真的不要排斥有第二春，還說到包偉銘因為老婆年輕好多，讓他十分贊同的說：「我真的非常謝謝她」。

▲包偉銘曾化身「人肉陽傘」替老婆遮陽。（圖／包偉銘臉書）
▲包偉銘曾化身「人肉陽傘」替老婆遮陽。（圖／包偉銘臉書）

嫁豪門卻「用囍字蓋法院封條」？賈永婕親吐夫妻相處心聲

獨／米砂沒被求婚就閃嫁　「12段戀情」狂勝木訥男友

49歲曾寶儀談婚姻進度　「2年未見曾志偉」突哽咽告白

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀