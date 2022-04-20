血汗漁船「大旺號」！每日僅休4小時、連續工作32天釀1死

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抵達捕撈區後，林姓船長與梁姓大副為求高額漁獲，竟利用外籍漁工無法互相溝通（無法合作對抗船長），且在大海上無法求助，只要有人不服從指揮，便會對他們肆意辱罵、拳打腳踢，有船員未將衣物擺放在適當地點，林男、梁男竟無視海上酷寒，扣留漁工保暖衣物或直接將衣物拋入海中。
更甚者，這些船員每天僅能休息4至6小時，最多還曾經連續32天都在工作沒有休假；另外船上提供的伙食，也絲毫不顧慮印尼籍船員的宗教信仰，但為求溫飽，該船員只能被迫吃下豬肉。
時間到了同年6月，一名印尼籍漁工執行下勾作業時，不慎將麻繩打結，梁男見狀竟直接衝上前，重擊他的後腦，雖然當下該名員工還是爬起繼續作業，但隔幾天後，就被人發現倒臥在寢室內身亡。
死亡船員在斐濟經司法相驗，認定死因為急性肺水腫，剩下19名船員見狀，擔心再回到這艘賊船，下一個殞命的會是自己，因此決定離職不再登船，經船東增補人力後，才繼續出航進行捕撈作業。
2020年3月，另名印尼籍船員在作業時，不慎撞到鐵架，導致其下巴、胸部受傷，雖然獲得休息時間，但僅僅30分鐘又被林男要求上工，最後該名船員身體無法負擔，出現左半身無力並產生中風病況。
高雄地檢署調查時發現，該船壓榨漁工，每日平均作業時間長達20小時，讓該船漁獲量相比其他船，多出近105公噸，剝削薪資至少270萬元，因此今天（20日）依違反人口販運防制法等罪，起訴船東、船長、大副等9人。為財如此泯滅人性，也讓檢察官在起訴書中留下「當人們開心大啖海鮮時，盤底下呈現的都是被害漁工血淚交織的哀愁與無助。」等字句。（編輯：陳苾暐）