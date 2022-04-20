泰國青年迷「線上塔羅占卜」　東南亞出現求職焦慮潮

疫情延燒至今兩年，各國政治和經濟都受到影響，尤其各國民眾的求職困難問題越來越大。東南亞各國在疫情之下，出現許多大規模失業潮，以及企業凍結人事招募的狀況。例如泰國不少年輕人轉向求助線上占卜，期盼能替未來找到方向。





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根據《星報》報導，有業者想到成立線上占卜公司，讓焦慮的年輕人能有心靈上的寄託。占卜新創公司A Duang經理裕拉(Kittikhun Yodrak)接受外媒訪問時指出：「大多數問題都能在網路上找到解答，但針對不確定的事，占卜顯然成了獲得一點內心平靜的方式。」據悉，這間線上占卜新創，從原本一年40億泰銖（約等同於新台幣34.6億元）的營收，在疫情爆發後迅速成長到50億泰銖（約等同於新台幣43.25億元），目前共有7千位算命師在線服務。而這款占卜APP的用戶數，已經直逼50萬人，當中又以剛出社會、想換跑道，有就業焦慮的18到30歲年輕人最多。





泰國心理學會董事會成員(Jomkhwan Luenglue)則認為，這波算命潮並不是好現象。他指出，「請別人協助紓緩你的焦慮，只是一種精神上的急救，長遠來看，這可能會危害你為自己做決定的能力。」





事實上，疫情席捲泰國，政府為了遏阻疫情實施了好幾輪的封鎖措施，去（2021）年4月爆發的第三波疫情更重創泰國經濟，泰國去年第3季失業率為2.25%，創下2005年以來新高。如今泰國政府逐漸採取「與病毒共存」政策，期盼慘淡的經濟能夠緩慢回升。



