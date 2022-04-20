響應世界書香日　文總攜手藝文界名人共同推廣閱讀

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此次企劃除邀請鄭麗君、賴品妤、舒米恩外，還邀請作家朱宥勳及李屏瑤，齊力分享推薦書。
〈今天讀什麼？〉打頭陣書籍推薦人—舒米恩，推薦《那個用歌說故事的人》，此書藉由阿美族創作歌手及電視台主持人阿洛．卡力亭．巴奇辣（Ado’ Kaliting Pacidal）及其父親林信來的對話，演繹出極其豐盛的阿美族歌謠故事，而擁有阿美族身份的舒米恩，想透過此書讓大眾更了解阿美文化。
另外，日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》上映後，台灣掀起BL熱潮，立委賴品妤也順勢推薦BL漫畫《DAY OFF》，同樣是以清新、乾淨的畫風，描繪出兩位男職員的職場戀愛及日常，此漫畫連載於CCC創作集平台，也有實體漫畫可購買。
《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》是作家李屏瑤的推薦書，共收錄九篇短篇小說，書中以黑色幽默的文字包裹著深沈議題，如民間信仰、同志、跨性別者及婆媳問題等，是一本蜜裡藏刀的小說集。
作家朱宥勳則推薦香港作家沐羽的小說集《煙街》，是以現今的香港為背景，映照出反送中的歷史片刻，如有著催淚彈煙霧瀰漫的街道、被捕入獄的好友等，透過煙酒中回首記憶中的香港。朱宥勳認為：「台灣讀者眼中的香港文學，在《煙街》之後，想必將進入全新的一頁。」
文化總會提到，此企劃壓軸是由文總副會長鄭麗君帶來《臺灣美術兩百年》推薦文，此書為「不朽的青春」展覽研究團隊集結兩年多來的研究成果，共收錄108位藝術家、120件作品，盼與大眾一起回顧台灣美術200年間的精彩時刻。
文化總會指出，〈今天讀什麼？〉書籍推薦內容將公佈於文總FB及IG上，書種涵蓋台灣文學、香港文學、台灣美術史、漫畫及歷史，內容則延伸至性別議題、民俗信仰、阿美族歌謠及BL等，廣泛多元，歡迎大眾加入閱讀行列，一起愛上閱讀。