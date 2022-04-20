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兒童未打疫苗住院風險高1倍　美國CDC：近20%進加護病房

▲美國在去年10月就開放兒童施打輝瑞-BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國在去年10月就開放兒童施打輝瑞-BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-20 17:18:312022-04-20 17:25:39

美國最新的一項研究顯示，在Omicron變異株成為主流病毒株，導致病例激增的期間，未接種新冠疫苗的5至11歲兒童染疫住院率，約是已接種疫苗兒童的2倍。

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根據《美國之音》報導，美國疾病控制和預防中心（CDC）19日發布一項針對14個州約400例住院兒童的調查，研究顯示，在12月中旬至2月下旬期間，每10萬名未接種疫苗兒童中有19.1人染疫住院，相較之下，接種過疫苗的兒童中則有9.2人染疫。

在Omicron變異株成為主流病毒的這段期間，因感染新冠肺炎住院的397名兒童當中，有87%的人未接種疫苗，其中有三分之一沒有任何其他疾病，並有19％住進加護病房。未接種疫苗的兒童平均住院時間約為3天，而已接種疫苗的兒童住院天數則為2天。

美國CDC指出，已接種疫苗的兒童在住院期間不需要使用氧氣鼻管等高度呼吸支持。研究還發現，在Omicron疫情期間，5至11歲兒童染疫住院率的峰值高於在Delta期間的情況。

1月份時，Omicron變異株在美國造成創紀錄染疫人數，感染人數比起原始病毒株還要多，且18歲以下族群的住院人數也隨之增加。Omicron變異株引起疫情即將爆發之前，美國早在去年10月就緊急授權讓5至11歲兒童接種輝瑞-BNT新冠疫苗。但美國CDC統計數據顯示，目前只有28%兒童（約800萬人）完整接種疫苗，美國CDC建議提高該年齡族群疫苗覆蓋率，才能預防染疫住院和重症。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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