兒童未打疫苗住院風險高1倍　美國CDC：近20%進加護病房

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在Omicron變異株成為主流病毒的這段期間，因感染新冠肺炎住院的397名兒童當中，有87%的人未接種疫苗，其中有三分之一沒有任何其他疾病，並有19％住進加護病房。未接種疫苗的兒童平均住院時間約為3天，而已接種疫苗的兒童住院天數則為2天。
美國CDC指出，已接種疫苗的兒童在住院期間不需要使用氧氣鼻管等高度呼吸支持。研究還發現，在Omicron疫情期間，5至11歲兒童染疫住院率的峰值高於在Delta期間的情況。
1月份時，Omicron變異株在美國造成創紀錄染疫人數，感染人數比起原始病毒株還要多，且18歲以下族群的住院人數也隨之增加。Omicron變異株引起疫情即將爆發之前，美國早在去年10月就緊急授權讓5至11歲兒童接種輝瑞-BNT新冠疫苗。但美國CDC統計數據顯示，目前只有28%兒童（約800萬人）完整接種疫苗，美國CDC建議提高該年齡族群疫苗覆蓋率，才能預防染疫住院和重症。
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