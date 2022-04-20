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華視新聞誤植共軍導彈擊中新北　代總經理陳雅琳自請處分

▲華視新聞誤植挨轟，陳雅琳向董事會自請處分。（圖／華視提供）
▲華視新聞誤植挨轟，陳雅琳向董事會自請處分。（圖／華視提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-20 17:38:542022-04-20 17:42:34

華視新聞今（20）日一早，突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「泰山出現七級大地震」等快訊內容，引發人心惶惶，民眾看到後就親自詢問新北市長侯友宜，好在只是消防局的防災演練。華視在第一時間請主播澄清後，又發出聲明，表示已對相關失職人員、主管、經理進行懲處，代理總經理陳雅琳，也將向華視董事會自請處分。

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▲華視誤植新聞，趕緊請主播澄清。（圖／華視新聞臉書）
▲華視誤植新聞，趕緊請主播澄清。（圖／華視新聞臉書）
華視表示新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，華視新聞於上周接獲新北市消防局來函委託製播，製播部編輯中心隨即與導播中心協調，於19日14:00錄製新北市消防局所需之防災演習影片，影片中文稿內容及跑馬文字皆由新北市消防局提供。

另外，華視新聞導播中心之當值導播，錄製此防災演習影片時，係使用新聞LIVE之橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影。錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致今天7點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑，而晨間新聞導播與編輯，也於開播7分49秒時，發現此錯誤並進行修正。

華視於今日下午緊急召開自律委員會，檢討此重大疏失，表示身為公廣集團一員，必深切檢討，以更嚴格的標準自律，亦將全力配合NCC行政調查，同時也再次鄭重向社會大眾致歉。

▲華視因誤植訊息引發恐慌道歉。（圖／翻攝華視YT）
▲華視因誤植訊息引發恐慌。（圖／華視Youtube）

 

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