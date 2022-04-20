ACIP會議拍板！青少年第三劑、高風險群第四劑將開打
今（20）日ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議討論兒童疫苗、青少年第三劑、高風險族群第四劑疫苗施打規劃，據了解，本次2小時會議中，專家最後投票決定，6至11歲兒童可打半劑量50微克莫德納疫苗，兩劑需間隔12週；青少年第三劑、高風險族群第四劑疫苗也將開打。
消息指出，根據國外資料，12至17歲青少年接種莫德納疫苗發生心肌炎等副作用機率，較6至11歲兒童頻率更高，專家對於兒童接種疫苗副作用疑慮部分較為安心，且未有兒童因心肌炎過世，加之Omicron染疫年輕化、傳染力強，又有2歲童因染疫過世，最終決議6至11歲兒童，可打半劑量50微克莫德納疫苗，並將兩劑間隔拉長為12週，降低副作用風險。
在青少年第三劑、高風險族群施打第四劑部分，ACIP專家會議也決議通過，第四劑將針對年長者、安養中心、免疫力低下等族群優先開打，一般民眾暫時無須接種，施打間隔原則維持3個月。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。