修平無線感測實驗室五年有成 見證高教深耕計畫成效卓越

我是廣告 請繼續往下閱讀
時間回到2019年，還在修平科大就讀的吳明學，獲得高教深耕智慧農業計畫的支持，在第14屆盛群盃專題競賽中展露頭角，榮獲金牌，那時跟著他一同參賽的2名學弟，正是在第17屆數位訊號處理創思設計競賽中，分別獲得B組綠能與控制應用組第1名團隊隊長李冠毅，及獲得D組TEMI物聯網應用組第2名團隊隊伍陳瑋鈞，二人都有卓越表現。
吳明學說，五年計畫執行期，他從學生成為專任教師，高教深耕計畫為本團隊提供了人才培育、啟發議題與技術資源三大重要支柱。修平科大研發團隊在本次獲獎的組別中擔任隊長的同學們，未來也將繼續於國立大學研究所進修，今年推甄上國立大學研究所的隊長李冠毅就說，高教深耕的成果，是他研究所推甄最大助力，希望未來能為國家科技產業盡份心力。
吳明學指出，今年各校參賽作品水準均有顯著提升，最後取決勝負的關鍵在於應用。提供場域的高教深耕與USR計畫，藉由深碗課程進入場域，方能找到創意主題應用。他舉例，從雲林口湖水產養殖場、台中潭子農藝長照千歲溫室到台中大里穩陞工業等不同類型的產業，透過學習專業技術解決問題，皆讓學生從中獲得寶貴經驗與未來就業的信心。
吳明學肯定高教深耕計畫與深碗課程，除了讓學生在學校所學的專業技術得到應用與驗證，更能夠有效培養學生「找出問題」、「分析問題」以及「解決問題」的思維及能力，這都是學生未來帶得走的能力，大學教育不再只為達到畢業門檻而修習。