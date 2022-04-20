「激凸事件」延燒！許藍方公開照片轟：受不了這種風氣
「最美博士」許藍方憑亮眼外型、性知識專業常受邀上各大節目，成為半個藝人，臉書粉專超過100萬人追蹤。她18分享一組穿露背裝的照片，由於不能穿內衣，正面被指疑似激凸，她的小編第一時間否認並修圖重新上傳照片，不過仍有酸民譏她「賣肉」，對此，許藍方罕見動怒，發長文反擊。
小編解釋，貌似凸點的地方是衣服襯墊摺痕，許藍方本人再次說明，該件衣服布料穿起來很舒服，安全性非常高，側邊不會有空洞而有走光風險，尤其胸墊也很厚，厚到讓人可以安心當內衣穿，「但這也是我後來發現的衣服小設計，在胸墊上做了類似激凸或者只是胸墊的形狀，我不是設計師不便代表發言」。
許藍方也轉述詢問廠商後得到的回應，「剪裁為了讓胸型更好看，這款有特別請師父在內襯上多車一條線，讓罩杯不會滑動，增加穿著的安全感，沒有特別要做偽激凸的樣子」。
對於一件衣服引起不必要、無意義的議論，許藍方非常不以為然，強調只是衣服上的設計或線條呈現，要大家不用多做腦補，同時回擊說她賣肉的網友，「穿這件衣服不代表要賣肉，我實在不懂這個跟賣肉有什麼關係？我倒覺得它帶來的是高雅氣質。」
許藍方表示，即使自己真的激凸那又代表什麼？重要的永遠是人的言行舉止，而非有沒有激凸，「激凸是自然生理呈現，誰不會激凸？行為舉止是我們選擇來的，後者更能代表一個人的認知和你是誰。」
此外，許藍方對想看性感裸露、激凸走光的網友喊話，「您們可能走錯頻道了，這不會在我身上發生，不是衣服的設計就是線條或光線，要不就是看倌腦部」，她直言，實在不喜歡這樣的風氣，因為不僅誤會了人的本意、也扭曲了衣服帶來的設計和欣賞的角度。（編輯：楊穎軒）