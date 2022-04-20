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韓國校園5月起恢復日常　專家警告今年11月至明年初復燃

▲隨著與病毒共存下疫情趨緩，韓國政府宣布5月起各級學校將全面恢復正常上課。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著與病毒共存下疫情趨緩，韓國政府宣布5月起各級學校將全面恢復正常上課。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-20 17:51:27

韓國採取與病毒共存方針，於18日 開始全面解除社交距離規範，迎接恢復日常生活的正軌，韓國社會副總理兼教育部長官今（20）日更宣布，自5月起全國各級學校全面返校上課，所有教學、課外活動皆恢復正常，不過也有防疫專家預測，新冠疫情將於今年11月初至明年初的秋冬時期重返流行。

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韓國如今已過Omicron高峰期，加上國內施打疫苗人口逾8成，今（20）早通報新增11萬1319例且重症病例數呈下降趨勢。根據《韓聯社》報導，韓國政府宣布推動學校恢復日常方案，並劃分為4月底前的準備階段、至5月22日的執行階段、其後至第一學期結束的穩定階段。

至本周一起，韓國有99.6%學校恢復實體上課，目前處於準備階段中，確診者仍須隔離一周，且學生們在返校必須採取每周自我檢測。上週全國不含大學各級學校累積確診數為9.1萬例，昨（19）則有一名國小低年級學生疑因染疫引發的急性心肌炎，於自家身亡，為大邱首例未滿10歲病故案例，死者生前並無其他疾病，亦未接種新冠疫苗，詳細情況仍待疫調結果出爐。

▲圖為韓國民眾正排隊等待篩檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府解除社交隔離限制，將正式走向恢復正常道路。圖為韓國民眾正排隊等待篩檢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
隨著疫情趨緩，韓國確診數連續2天維持約11萬例，相較2周前的28.6萬例呈現下降一半以上趨勢，然而韓國建國大學數學系教授鄭恩玉在科學防疫數據研討會上，以疫情指標變化分析指出，今年秋冬流行期間累計死亡病例至少將達700例，最多可達2700例。

此外，嘉泉大學醫學院教授鄭在勳則表示，新冠變異株佔據主流毒株地位時間約為10至14周，預計今年下半年新冠變異株OmicronBA.2將成為主流病毒，並出現中等規模流行，不過得益於疫苗普遍接種與自然產生的免疫力，重症率或將下降，但免疫逃逸能力和傳播力恐怕將有所提升。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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