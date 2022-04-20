韓國校園5月起恢復日常　專家警告今年11月至明年初復燃

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至本周一起，韓國有99.6%學校恢復實體上課，目前處於準備階段中，確診者仍須隔離一周，且學生們在返校必須採取每周自我檢測。上週全國不含大學各級學校累積確診數為9.1萬例，昨（19）則有一名國小低年級學生疑因染疫引發的急性心肌炎，於自家身亡，為大邱首例未滿10歲病故案例，死者生前並無其他疾病，亦未接種新冠疫苗，詳細情況仍待疫調結果出爐。
隨著疫情趨緩，韓國確診數連續2天維持約11萬例，相較2周前的28.6萬例呈現下降一半以上趨勢，然而韓國建國大學數學系教授鄭恩玉在科學防疫數據研討會上，以疫情指標變化分析指出，今年秋冬流行期間累計死亡病例至少將達700例，最多可達2700例。
此外，嘉泉大學醫學院教授鄭在勳則表示，新冠變異株佔據主流毒株地位時間約為10至14周，預計今年下半年新冠變異株OmicronBA.2將成為主流病毒，並出現中等規模流行，不過得益於疫苗普遍接種與自然產生的免疫力，重症率或將下降，但免疫逃逸能力和傳播力恐怕將有所提升。
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