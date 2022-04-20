疫情滾雪球！北上看阿妹演唱會 台中幼教女師傳11人
台中市一名幼兒園女老師，10日北上看阿妹演唱會，3天後出現不適症狀卻沒積極處理，以致園內1名同事、2名幼童被傳染新冠肺炎，其中一名幼兒再傳給外公、雙胞哥表哥表姐、媽媽，阿姨、表哥同學的爸爸，總共傳給5大6小，造成2所幼兒園、1所國小停課，人數持續增加中。台中市長盧秀燕沈痛呼籲，家有小朋友的大人應該為愛節制，避免參加高風險及群聚活動。
台中市今新增80例本土個案，其中參加阿妹演唱會確診者再增6人，依序是10日場2人、13日場1人、15日場3人，至今已累積23例。其中一名20幾歲的幼兒園女老師，10日北上參加演唱會，13日開始出現輕微症狀，她卻沒警覺，傳染給一位30幾歲的同事，以及園內2名不到5歲的幼童。
其中一名幼童到外公家，再傳外公、表哥、表姐、媽媽，阿姨，表哥傳給同學，同學的爸爸也跟著確診，台中市衛生局長曾梓展表示，該傳播鏈目前累積6大6小，預計明天會繼續增加。
這3所幼兒園及學校已經停課，教育局長楊振昇表示，總計全市高中以下已有22所學校因師生確診停課、35所學校預防性停課。
台中今共有16名確診者年齡在10歲以下，其中最小的是8個月大女嬰，是阿公去參加宜蘭羅東玉照天宮進香團，確診後傳給同住的太太、兒子及孫女。
盧秀燕沈痛的說，這幾天越來越多兒童及嬰兒確診案例，幾乎全是大人在外感染後帶回家傳給孩子。她強調很多人因為沒有症狀，不知自己確診，沒警戒趴趴走更增加傳播力，但12歲以下沒有打過疫苗，幾乎沒有防護力，家有小朋友的大人應該自我節制，避免參加高風險及群聚活動。