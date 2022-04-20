母親節超好買　百貨祭多重優惠、各國美食寵愛媽咪

百貨母親節檔期開跑，除了滿千送百實質回饋，業者也祭出不同亮點吸引消費者。漢神百貨推出藝術家「阿爾豐斯．慕夏」著名畫作設計的卡友來店禮；夢時代規劃各式寵愛媽媽限量組合，還有「miffy米飛兔」來店禮；「義大 Outlet Mall」超過700 個全球品牌、加上眾多異國美食，讓媽媽與歐美時尚零距離；Global Mall新左營車站「DM明星商品線上快速購」，線上線下同步享優惠。
漢神百貨母親節檔期推出風靡巴黎的獨特裝飾藝術家「阿爾豐斯．慕夏」著名畫作設計的卡友來店禮，有晴雨三摺傘、瓷盤等。另有眾多知名品牌快閃登場，包括Prada Tropico期間限定店、全台唯一咖啡農場直營「歐克佬咖啡」等。另外，活動期間當日全館消費累積集點滿2千元即可參加藝遊未境總抽獎，有機會獲得光陽電動車和知名飯店住宿券。今年也推出「藝啟生活集星樂」，只要集滿指定數量星星即可免費兌換德國雙人質感生活選物。l
夢時代即日起至4月24日，全館指定櫃位滿3,000送400，指定家電/指定傢俱櫃位當日消費滿3000送300。持五倍振興券或高雄券消費也可配合全館滿千送百活動。自4月14日起，每週四各別推出療癒的「miffy米飛兔」會員限量來店禮，依序為涼感抱枕、手提旅行包、保溫餐袋、以及造型碗盤組。與此同時，夢時代8樓時代會館也將於4月20日起至5月16日舉辦「miffy米飛的花花世界期間限定店」。
義大Outlet Mall母親節檔期珠寶品牌點睛品推出滿萬折千再送精選好禮，挑選高cp值的珠寶，讓媽媽與鑽石一樣閃耀動人。還有超過30家異國料理帶媽咪吃遍全世界美食，金色三麥、紅舍、1010湘等，即日起至5月6日南高屏會員於指定餐廳累計消費滿1,500元即可獲得皇家劇院2022年度大秀「奇幻之旅」入場券乙張。
Global Mall新左營車站母親節第二波檔期於4月21日至5月8日登場，環球Online線上同慶助攻，消費滿5,000元領券最高折500元、消費滿699元享免運，「DM明星商品線上快速購」線上線下同步搶商機，推薦Adidas outlet、摩曼頓等品牌商品。