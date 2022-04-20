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疫情影響全中運　運動績優生升學配套出爐

▲111年全國中等學校運動會受疫情影響，將影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今（20）日公布配套措施。示意圖。（資料圖／記者陳雅芳攝）
▲111年全國中等學校運動會受疫情影響，將影響運動績優學生甄試管道升學權益，教育部體育署今（20）日公布配套措施。示意圖。（資料圖／記者陳雅芳攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-20 18:39:18

111年全國中等學校運動會受疫情影響，部分賽事延期舉辦，各界關心將影響運動績優學生甄試管道升學權益。對此，教育部體育署今（20）日公布配套措施，考生能以「參賽資格證明」及近一年內全國性賽事成績替代全中運競賽成績。

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體育署指出，本次受疫情影響，111年全中運部分賽事延辦，受影響層面較109年度全中運全部賽事延辦情形更為複雜，受影響考生共有三種態樣，體育署分別祭出不同的升學、補救配套。

針對已完成參賽並取得甄試資格（不受影響）的考生，依111學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試簡章規定申請資格及報名表等資料及既有程序辦理。

對於該項運動種類如期舉辦，但因防疫規定不得參賽的考生，得以「參賽資格證明」及近一年內（110年4月23日至111年4月15日期間）的全國性賽事成績替代全中運競賽成績，做為申請甄試的替代資格。體育署已彙整近一年內全國性替代賽事相關資料，待完備程序後公告。此類考生可依原簡章各校所提之運動種類、名額選填志願，依其成績分發錄取，並採專案外加名額，不佔原甄試分發的招生名額。

而因賽事延期舉辦，暫時無法參賽的考生，則參採109年度全中運延期舉辦的因應措施模式，考生得以其他全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計的替代方案，本方案的生依原簡章各校所提的運動種類、名額選填分發志願。

體育署提醒，111學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄試的報名日期為111年4月13日起至5月3日下午5時止，考生務必先於網路線上報名，郵件報名表件截止時間則至報名結束隔日（5月4日止，中華郵政郵戳為憑），請考生詳閱簡章及留意升學輔導委員會官網（https://lulu.ntus.edu.tw/）上各項最新公告資訊，避免影響自身的升學權益。

至於111年全中運延辦運動種類的復辦時間及形式，體育署已與高中體總及花蓮縣政府密切討論中，俟定案後儘速公告，提供學生一個安全健康的競技舞台。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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