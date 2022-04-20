台灣領先全球 今公布聯合國反貪腐公約第2次國家報告
法務部廉政署今（20）日公布「聯合國反貪腐公約第2次國家報告」。法務部長蔡清祥表示，法務部今年有法制司負責的兩公約第3次國家報告國際審查及廉政署的聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查，相當密集。聯合國反貪腐公約第2次國家報告讓台灣領先全球，並將在年中邀請5名國外審查員加入會議。
貪腐會嚴重影響各國政治經濟的發展，因此聯合國於2003年間通過《聯合國反貪腐公約》，提供各國打擊貪腐與預防貪腐的指引，截至2022年3月止，189個締約國中有完成「第1次國家報告」的國家只有19個，台灣雖非聯合國會員國，但為與國際接軌，2018年自主公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，因國家報告4年一次，在法務部鞭策下，在今年4月20日率先全球公布第2次國家報告。
廉政署長鄭銘謙說，反貪腐不是單靠公部門就可獨立完成，必須結合私部門、民間企業及媒體共同組成UNCAC國家隊。
本次報告提出10大亮點，包括：洗錢防制、公司治理、廉潔教育、廉政平台、培訓反貪人才、追繳貪腐不法所得、透明晶質獎試評獎等，同時提出5項策進作為，持續推動貪腐刑事定罪，如整併《貪汙治罪條例》及《刑法》瀆職罪章，擬定「影響力交易」規範、推動揭弊者保護等法制，建立緊急採購透明化措施、進一步落實檢審機關追訴貪腐犯罪。
廉政署預計今年8月30日至9月2日將邀請國際透明組織前主席Jose Ugaz等5位專家學者來台參加國際審查會議，會針對國內執行公約的情形深入對談，提升社會及國際對台灣反貪腐工作的監督、參與及合作。