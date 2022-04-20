COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣領先全球　今公布聯合國反貪腐公約第2次國家報告

▲聯合國反貪腐公約第2次國家報告。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.20）
▲聯合國反貪腐公約第2次國家報告。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.20）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-20 18:20:57

法務部廉政署今（20）日公布「聯合國反貪腐公約第2次國家報告」。法務部長蔡清祥表示，法務部今年有法制司負責的兩公約第3次國家報告國際審查及廉政署的聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查，相當密集。聯合國反貪腐公約第2次國家報告讓台灣領先全球，並將在年中邀請5名國外審查員加入會議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
貪腐會嚴重影響各國政治經濟的發展，因此聯合國於2003年間通過《聯合國反貪腐公約》，提供各國打擊貪腐與預防貪腐的指引，截至2022年3月止，189個締約國中有完成「第1次國家報告」的國家只有19個，台灣雖非聯合國會員國，但為與國際接軌，2018年自主公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，因國家報告4年一次，在法務部鞭策下，在今年4月20日率先全球公布第2次國家報告。

廉政署長鄭銘謙說，反貪腐不是單靠公部門就可獨立完成，必須結合私部門、民間企業及媒體共同組成UNCAC國家隊。

本次報告提出10大亮點，包括：洗錢防制、公司治理、廉潔教育、廉政平台、培訓反貪人才、追繳貪腐不法所得、透明晶質獎試評獎等，同時提出5項策進作為，持續推動貪腐刑事定罪，如整併《貪汙治罪條例》及《刑法》瀆職罪章，擬定「影響力交易」規範、推動揭弊者保護等法制，建立緊急採購透明化措施、進一步落實檢審機關追訴貪腐犯罪。

廉政署預計今年8月30日至9月2日將邀請國際透明組織前主席Jose Ugaz等5位專家學者來台參加國際審查會議，會針對國內執行公約的情形深入對談，提升社會及國際對台灣反貪腐工作的監督、參與及合作。

▲法務部廉政署今日公布聯合國反貪腐公約第2次國家報告。（圖／廉政署提供）
▲法務部廉政署今日公布聯合國反貪腐公約第2次國家報告。（圖／廉政署提供）

抽脂豐胸「活招牌」枉死　醫美2人更一審刑度加重

疫情燒進司法大廈　司法院民事廳1專員PCR陽性

幫阿扁解套！綠營明甲動審會計法　柯建銘：禁得起檢驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀