房市／清秀清大生畢業任房仲遭勸轉行　她妙語化解尷尬

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劉彥均表示，回台後，原想再到澳洲攻讀碩士學位，但因為自己長年都在澳洲工作沒有收入證明銀行而沒核貸，加上那些年因為在國外讀書也是入不敷出，因此選擇房仲業當業務可以快速存錢，做了功課後選擇體制最完善、最有規模的信義房屋。
劉彥均說，家人朋友聽到她要當業務嚇了一跳，因為她一直是個不喜歡社交的人，自己也都習慣按部就班的安排工作，但業務工作常常會有變化，排好的行程只要客戶一改時間就會被打亂，讓她剛開始有點難適應。
不過劉彥均的高學歷也讓她與客戶打開話匣子，成為她工作的優勢，劉彥均說，通常客戶聽到她是清大畢業，都會有點驚訝，進而打開話題，許多客戶的年紀就如同自己的父母，常會苦口婆心的問「清大畢業怎麼會來當房仲?有沒有轉行意願?」她聽到時啼笑皆非，但也藉此機會與客戶說明自己的理念、當房仲的心得等，加深彼此信任。
自己過去的念書態度，也應用在工作上，劉彥均說，她會為自己設立一定的委託數與成交件數目標，每當達到目標後，再設定更高的目標，就這樣一關一關讓自己更進步，就跟讀書考試一樣，因此入行2年來，她獲得信義房屋110年度龍虎榜6次的佳績。
劉彥均表示，每一個客戶都有不同的需求與故事，也都有可以向他們學習之處，這也是她高學歷投入房仲工作仍樂在其中的原因，她也學習著靈活去面對不同的客戶，並挑戰自己。
她說，不只是達成業績目標，當客戶回饋滿意她的服務時，她常會感到又驚又喜，原來自己平日的努力都有被看見，這也是她工作的成就感來源」。