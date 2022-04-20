G20財長會議開幕 英媒：西方國家擬集體離席冷落俄羅斯
二十國集團（G20）財長會議今（20）日在華盛頓開幕，根據《路透社》消息指出，為了抗議俄羅斯入侵烏克蘭的行為，西方國家正在協調採取共同退場的外交手段冷落俄羅斯，並對其戰爭行動表達抗議。
儘管在俄烏戰爭下備受國際制裁，俄羅斯官媒19日仍證實，俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）將率領俄羅斯代表團，參加在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議框架下在華盛頓召開的G20會議。不過，《路透社》報導援引消息人士的說法指出，在會議期間西方國家將會「共同發出強烈訊息」，表達對俄羅斯挑起戰爭的不滿。
報導內提到，法國財政部官員表示，七國集團（G7）部長們將於俄羅斯財長發言時共同離席退場，英國政府方消息人士則透露，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）也不會出席G20的特定會議。
《美聯社》則同樣指出，兩名美國財政部高級官員18日向其透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）20日預計將會略過部分G20的會議，以示對俄羅斯的抗議，不過無論俄方參加與否，美國財政部長葉倫都會出席G20財長會的開幕儀式。
據了解，G20財長會議歡迎官員親訪華盛頓與會，也開放遠端視訊參與，目前俄羅斯財政部並未說明俄羅斯代表團將以哪種方式參加。
不過相較起西方國家採取的外交手段，中國外交部發言人汪文斌先前就曾替俄護航，表示二十國集團是國際經濟合作的論壇，而俄羅斯是重要成員，任何成員都無權開除其他國家的成員資格。此外，G20今年輪值的主席國印尼也向俄羅斯發表邀請，顯示其態度並不如其他西方國家。