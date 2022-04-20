2醫學中心3醫師確診！台中本土76+4　足跡表含KTV、私廚

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外縣市判定回歸給台中的4個案，其中2例為戶籍在外縣市的PGY（不分科住院醫師），原本即認識的兩人，分別服務於中山附醫的骨科和急診室，其中一人傳給在台中榮總的婦產科住院醫師，目前兩家醫學中心已完成清消，並匡列接觸者。
在已知的群聚部份，超級巨星KTV群聚再新增3例確診者，總計5例，由於這些人分屬不同時段與不同包廂，衛生局呼籲17、18日前往熱唱的民眾。主動前往快篩；公司到高雄策展的傳播鏈今再增3人、累計20例、阿妹演唱會再加6人，累積23例，其中一位幼教老師1人傳11人；宜蘭進香團新增2人，累積16例，其中一人是8個月大女嬰；此外，一處私廚有3人因聚餐確診。
衛生局長曾梓展表示，幼兒園、KTV傳染鏈確診人數可能向上發展，預計台中市這兩天就會破百。盧秀燕表示，市府整理近一周各國Omicron感染比例數據，日本大約4.3%、南韓約29.6%、香港約15.7%、紐西蘭約15%、新加坡約20%、美國約24%，台灣目前感染的比率約0.058%，距離各國感染的比率還有一段距離，如果照指揮官陳時中以15%的感染預警率來假設，未來將會有大約345萬人染疫，這是一個非常大的數字。
盧秀燕說，台灣必須參照各國例子做最壞打算、慎重因應，因此，讓全面居家照護步上軌道已勢在必行。市府已在今天下午進行會議，討論詳細分工、工作內容SOP，請市民朋友都要有進入居家照護模式的心理準備。