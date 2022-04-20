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2醫學中心3醫師確診！台中本土76+4　足跡表含KTV、私廚

▲台中市環保局到新增3個案的超級巨星KTV清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
▲台中市環保局到新增3個案的超級巨星KTV清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-20 19:22:282022-04-20 19:22:52

擋不住了！中央疫情指揮中心今公佈台中市76本土確診，再加上4例回歸，達到80例。其中包括2名中山附醫的PGY醫師，其中一人再傳給台中榮總住院醫師。另KTV群聚案新增3名不同包廂的客人確診。衛生局長曾梓展預言，台中市明後天確診數即將破百。

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▲盧秀燕表示疫情越來越擋不住，大家要有心理準備，全面居家照護步上軌道已勢在必行。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
▲盧秀燕表示疫情越來越擋不住，大家要有心理準備，全面居家照護步上軌道已勢在必行。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
台中市今（20日）新增80例本土確診個案，原中央公布新增76例，另有4例是外縣市個案判定回歸給台中。市長盧秀燕今日在防疫記者會表示，依感染源樣態分成已知群聚案32例、外縣市足跡史15例、密切接觸者3例、感染源調查中30例。

外縣市判定回歸給台中的4個案，其中2例為戶籍在外縣市的PGY（不分科住院醫師），原本即認識的兩人，分別服務於中山附醫的骨科和急診室，其中一人傳給在台中榮總的婦產科住院醫師，目前兩家醫學中心已完成清消，並匡列接觸者。

在已知的群聚部份，超級巨星KTV群聚再新增3例確診者，總計5例，由於這些人分屬不同時段與不同包廂，衛生局呼籲17、18日前往熱唱的民眾。主動前往快篩；公司到高雄策展的傳播鏈今再增3人、累計20例、阿妹演唱會再加6人，累積23例，其中一位幼教老師1人傳11人；宜蘭進香團新增2人，累積16例，其中一人是8個月大女嬰；此外，一處私廚有3人因聚餐確診。

▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.20）
衛生局長曾梓展表示，幼兒園、KTV傳染鏈確診人數可能向上發展，預計台中市這兩天就會破百。盧秀燕表示，市府整理近一周各國Omicron感染比例數據，日本大約4.3%、南韓約29.6%、香港約15.7%、紐西蘭約15%、新加坡約20%、美國約24%，台灣目前感染的比率約0.058%，距離各國感染的比率還有一段距離，如果照指揮官陳時中以15%的感染預警率來假設，未來將會有大約345萬人染疫，這是一個非常大的數字。

盧秀燕說，台灣必須參照各國例子做最壞打算、慎重因應，因此，讓全面居家照護步上軌道已勢在必行。市府已在今天下午進行會議，討論詳細分工、工作內容SOP，請市民朋友都要有進入居家照護模式的心理準備。

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