過勞猝死「國賠遭拒」　新北：金山小編是自願加班

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法制局表示，國賠會包括9名外聘委員共15人，經召開2次會議嚴謹討論後認為，依國家賠償法第2條第2項規定：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」
法制局表示，據公所提供差勤紀錄顯示，陳嘉緯提出每個月70個小時的專案加班申請，其加班申請符合市府教職員工出差加班應行注意事項。而死亡前2個月（即109年6月及7月）加班時數分別為124小時、84小時乃是公所基於體恤死者，事後追認始超過專案加班時數70個小時。
法制局表示，國賠會查證，專案加班陳嘉緯提出申請，且公所應監察院調查所需，事後調閱陳嘉緯電腦資料發現，陳嘉緯是自願加班處理事情，非金山區公所主管強迫要求加班。因此不存在國賠法第2條第2項公務員行使公權力的情形，所以不成立國賠責任。法制局表示，為保障請求權人權益，金山區公所收受國賠會審議決議後，已盡速於4月15日將拒絕賠償理由書送達請求權人。市府對陳員猝死感到遺憾及不捨，其國家賠償申請案仍須依國賠法構成要件及事實依法審議。
陳嘉緯的父親陳國煌告訴中央社記者，他收到拒絕國賠的公文，對這樣的結果「不接受」，之後將提起國家賠償的訴訟。
陳國煌的委任律師關治維表示，目前正跟家屬討論是否提起訴訟，但還是要依家屬意願；提告期限是自侵權行為發生當天起算2年內，即今年8月8日前要提出，家屬應該不會拖那麼久，最快1到2個月內就會提告。
金山區長廖武輝表示，區公所只有負責接受並提出國賠申請 收到結果後再轉給家屬 沒有參與過程。
金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯。新北市金山區公所經營社群臉書（Facebook）小編陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，過世時29歲。他擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室職員經營社群。
監察院去年8月調查，陳嘉緯去年8月4日猝死過世前1個月，加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時數均超過80小時。經新北市專案審查小組認定陳嘉緯因公死亡，再經勞動部勞工保險局及專業醫師審認符合「職業上的工作負荷」造成心臟疾病促發或明顯惡化，是具有相當因果關係的職業病。
監院認為陳嘉緯遭主管濫用淪為血汗小編，長期處於超時工作又因公所未善盡雇主職業安全防護義務，導致因公過勞猝死。糾正金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員。陳嘉緯的父親陳國煌今年1月間在律師陪同下，到金山區公所遞送國家賠償申請書，求償新台幣836萬2739元。1110420