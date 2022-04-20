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韓國首例未滿十歲死亡個案　大邱學童未打疫苗高燒不治

▲韓國日前傳出一起未滿10歲的死亡案例，一名低年級小學生發燒後隔天身亡，經抗原檢測後發現確診新冠肺炎。圖為韓國防疫士兵在大邱進行消毒。資料照（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國日前傳出一起未滿10歲的死亡案例，一名低年級小學生發燒後隔天身亡，經抗原檢測後發現確診新冠肺炎。圖為韓國防疫士兵在大邱進行消毒。資料照（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-20 19:35:16

韓國自18日起全面解除社交距離限制，今（20）又宣布將全面恢復校園實體課程活動，有意正式走向恢復日常生活。不過先前曾因新天地教會超級傳播者淪為疫情重災區的大邱市，日前通報該市第一起未滿10歲的死亡個案，該名小學生18日於家中出現發燒症狀，隔天下午被發現陳屍家中，經驗屍後研判死因為新冠肺炎引發的急性心肌炎。

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根據《大邱日報》報導，大邱市災害安全對策本部今日宣布，19日下午在家中死亡的該名低年級小學生在救護人員進行的抗原快篩和PCR檢測中均呈陽性反應，大邱市衛生當局表示，該名學童自18日起出現高燒症狀，過去並無重大疾病，但也尚未接種任何新冠疫苗，韓國疾病管理廳表示針對確切死因將進一步進行疫調。

《首爾新聞》指出，目前全韓國未滿10歲因感染新冠病毒而死亡的人數共有17人，但這是大邱市首例未滿10歲的死亡案例，當局研判該學童是因為感染新冠肺炎後，發生併發急性心肌炎而過世。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國全面解除社交距離限制，預計走向恢復正常生活軌道。（圖／美聯社／達志影像）
此外，據大邱市和韓國疾病預防控制中心（KCDC）表示，過去一周截至20日0時為止，大邱市新增新冠病毒感染者5014例，其中全為本土感染者，境外輸入為0例，至今累計675960人，本周死亡人數則有12例，50 歲以下2人，70 歲以下4人，80歲以上6人，總數達到1153例。 

韓國自2月以來爆發嚴峻的Omicron疫情高峰，確診人數當中有15％是兒童，未滿10歲以下的兒童更是累計有半數都曾染疫，目前韓國開放的兒童疫苗是輝瑞BNT兒童版疫苗，自今年4月1日開放5歲至11歲兒童施打，劑量為成人的1/3，如今全國完整施打率超過8成，已逐漸走向與病毒共存的生活模式。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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