韓國首例未滿十歲死亡個案　大邱學童未打疫苗高燒不治

我是廣告 請繼續往下閱讀
《首爾新聞》指出，目前全韓國未滿10歲因感染新冠病毒而死亡的人數共有17人，但這是大邱市首例未滿10歲的死亡案例，當局研判該學童是因為感染新冠肺炎後，發生併發急性心肌炎而過世。
此外，據大邱市和韓國疾病預防控制中心（KCDC）表示，過去一周截至20日0時為止，大邱市新增新冠病毒感染者5014例，其中全為本土感染者，境外輸入為0例，至今累計675960人，本周死亡人數則有12例，50 歲以下2人，70 歲以下4人，80歲以上6人，總數達到1153例。
韓國自2月以來爆發嚴峻的Omicron疫情高峰，確診人數當中有15％是兒童，未滿10歲以下的兒童更是累計有半數都曾染疫，目前韓國開放的兒童疫苗是輝瑞BNT兒童版疫苗，自今年4月1日開放5歲至11歲兒童施打，劑量為成人的1/3，如今全國完整施打率超過8成，已逐漸走向與病毒共存的生活模式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。