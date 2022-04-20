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學生單日確診+420！國小逾千人染疫　全台650校停課

▲今（20）日本土個案暴增2386例確診，根據教育部最新統計，今天全台學生本土個案新增420例，全台共有19縣市、650所園校停課，較昨天增加78所。（圖為校園消毒示意圖/記者陳志仁攝）
▲今（20）日本土個案暴增2386例確診，根據教育部最新統計，今天全台學生本土個案新增420例，全台共有19縣市、650所園校停課，較昨天增加78所。（圖為校園消毒示意圖/記者陳志仁攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 20:04:58

今（20）日本土個案暴增2386例確診，根據教育部最新統計，今天全台學生本土個案新增420例，全台共有19縣市、650所園校停課，較昨天增加78所。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表， 截至今天下午5時30分為止，共3685名學生染疫，其中2985例是本土案例，比起昨天爆增420例，700例是境外移入，比昨天統計增8例。

學生累積2985例本土個案中，包括 783例為本土大專校院生，高中生471例、國中生313例、國小生1045例，還有373例幼兒園生，其中國小學生累計確診數「首度突破1000人」。

教育部指出，全國共有19縣市、650校全校或部分班級停止實體課程，包含幼兒園130所、國小271校、國中81校、高級中等學校122校、大專校院46校。（編輯：孫唯容）

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