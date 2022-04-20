樹科大產設系成果展　學子秀創意與生活的「交匯點」

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《OREEN雙效源頭防疫裝置》設計者：陳沂蓁、鍾易呈、林峰傑。設計理念以源頭把關為訴求，以人本關懷與環境保護觀點，整合「口罩販售及口罩回收」功能。《富節壹閣》設計者：蔡依靜、謝存灝、陳品蒨。設計理念源於新冠疫情肆虐，人與人之間交流疏遠，設計團隊選定臺灣傳統節慶中的四個節慶，萃取其中文化元素，進行創意設計，並結合工藝技法呈現感質逸品。《Green Oxygen》設計者楊承翰與紀宣羽。設計理念以室內植栽風潮，讓小小綠意進入日常生活中，療癒空間的氛圍。
《Zhuan Po Hou Rui》設計者陳筠甯、李林鎧、及陳禹任。設計理念針對有自助回收需求的店家開發一款「一次丟入就能分類及擠壓回收」的大型垃圾桶。考量業主、工讀生、及顧客的使用需求，提出垃圾量提示板、垃圾自動分類、擠壓回收性垃圾體積等設計。《BC Project 藍碳計畫：海草生態復育無人載具系統》設計者鄭名宏、黃元毅、陳柏妤。以透過該作品裝置「有效提高海草復育率，恢復海草床生態系」。作品是一款以無人機取代人工復育，利用注射方式確保播種成功，並以紅外線攝像等設備觀測海草生長健康狀態，有效提高海草復育的效率進而增加海草床面積。
「交匯點」校內展出即日起至4月24日，展覽時間上午10時至晚間6時30；校外展出將於6月1日至4日假台北南港展覽館2館「新一代設計展」登場。