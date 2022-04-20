「奧客」搭車踩座墊遭制止！惱羞怒嗆司機：你X頭乾淨嗎
台中市一名女子，昨天（19日）搭乘多元計程車時，把腳踩在坐墊上遭司機制止，沒想到該名女子聽後，竟突然腦羞，不停反問司機「你嘴巴乾淨嗎」、「你龜頭乾淨嗎」等語，更在車輛行駛中，把腳伸到司機面前，要他看清楚乾不乾淨，離譜行徑引來網友一陣熱議。
據了解，該女子昨天在台中市漢口路三段搭車，上車後便自行將鞋子脫掉，並踩在椅墊上，駕駛見狀遂問「你的腳乾淨嗎」，豈料此語竟引發讓該女子強烈反彈，不斷跳針問到「你龜頭乾淨嗎」等語，過程中還不段侮辱駕駛長相，說到「你長這樣沒有吸毒嗎」，最後還打電話到55688投訴，誣賴自己遭到駕駛性騷擾，這場鬧劇直到女子下車後才結束。
事後駕駛將行車紀錄器放上臉書社團，貼文一出，立刻引發網友討論，紛紛留下「基本的水準都沒有」、「拍年冬搞蕭狼」、「支持駕駛提告」等語。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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