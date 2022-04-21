7-11最狂御飯糰！網一咬差點哭出來：竟包整房熟成明太子
隨著夏天到來，氣溫升高沒胃口，民眾對輕食料理好感大增，7-11首度聯名日本HAMA壽司推出3款新品，並用助宗鱈明太子、韓國蟹膏等食材入菜，推出飯糰、壽司、沙拉、冷義大利麵、歐姆蛋包飯等餐點，立刻吸引明太子控關注，網友紛紛開箱曬照分享，其中最吸睛當屬熟成明太子飯糰，更有網友誇張表示：「整塊的明太子好令人感動」、「咬下去差點哭出來」。
7-ELEVEN觀察發現，民眾在春夏季節特別愛買飯糰、壽司、沙拉等清爽餐點當正餐，比例較其他季節高出2成，因此首次和日本迴轉壽司品牌HAMA-SUSHI合作，以店內暢銷商品為靈感，開發3款全新的輕食餐點，包括HAMA新極上飯糰雪蟹蟹膏（45元）、HAMA豪華海陸壽司組（69元），以及HAMA烤鮭魚時蔬沙拉（99元）。
另一款白飯小偷「日本正宗助宗鱈明太子」也強勢回歸，7-ELEVEN宣布展開「明太子季」，選用助宗鱈明太子運用在冷義大利麵、蛋包飯、御飯糰等商品。因應春夏推出鮮蝦明太子冷義大利麵（85元），以及另一款新品明太子歐姆蛋包飯（89元）。御飯糰方面則有新極上飯糰熟成明太子（45元）、新極上飯糰鮭魚鮭魚卵（42元）、炙燒明太子鮭魚飯糰（33元）。
其中新極上飯糰熟成明太子（45元）在社群引發不少討論，在白飯裡包入整房熟成明太子，讓民眾難以想像是超商等級的鮮食，獲得網友大推：「口感非常出色，份量也是每口都嘗得到」、「整塊的明太子好令人感動」、「一大塊咬下去差點感動哭」，不過一個御飯糰要價45元也是讓不少人咋舌。